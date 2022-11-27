«اتفاقية شراكة» بين «أبوظبي الرياضي» و«شيل»



أبوظبي (الاتحاد)



وقع مجلس أبوظبي الرياضي اتفاقية شراكة مع شركة شيل الشرق الأوسط وأفريقيا -إحدى شركات مجموعة سامسونج العالمية- تجذب بموجبها الأخيرة شراكات محلية وعالمية، لرعاية جميع الأحداث والأنشطة والفعاليات الرياضية التي يديرها وينظمها مجلس أبوظبي الرياضي.

يأتي ذلك في إطار الخطط الطموحة والمساعي المتواصلة لمجلس أبوظبي الرياضي، لتعزيز الشراكات المهمة والداعمة للنجاحات الرياضية التي تشهدها أبوظبي عاصمة الرياضة العالمية.

ووقع الاتفاقية عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وليوسوك جونج الرئيس التنفيذي لشركة «شيل الشرق الأوسط وأفريقيا».

وبموجب اتفاقية الشراكة تعمل شيل على جذب شراكات محلية و عالمية لرعاية جميع الأحداث والأنشطة والفعاليات الرياضية التي يقوم مجلس أبوظبي الرياضي بإدارتها وتنظيمها، والفعاليات العالمية والمحلية المعتمدة في الأجندة السنوية الزاخرة بمختلف أنواع الرياضات، مثل قمة القيادات الرياضية العالمية «ليدرز»، بطولة العالم لكرة السلة الثلاثية، ماراثون أدنوك أبوظبي، بطولة العالم للسبارتن، بطولة الجو جيتسو العالمية، سباقات فورمولا 1 أبوظبي، بطولة مبادلة للتنس، طواف الإمارات، والكثير غيرها من الفعاليات، إضافة إلى السباقات المجتمعية الأخرى التي ينظمها المجلس في مختلف مناطق إمارة أبوظبي.

ورحب عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي بالشراكة المتميزة مع شركة شيل الشرق الأوسط وأفريقيا، ودورها الإيجابي المستقبلي في جذب شراكات محلية وعالمية، لما تتمتع به الشركة من خبرة على الصعيدين المحلي والعالمي، مبيناً أنه الاتفاق الأول من نوعه مع شركة عالمية تقدم هذا النوع من الخدمات.

وقال العواني: «نتطلع من خلال توقيع الاتفاقية لتعزيز النجاحات التي تشهدها أبوظبي، على صعيد استضافة وتنظيم وإدارة البطولات العالمية والمجتمعية الرياضية على مدار العام، ونأمل بأن تقدم الشراكة الجديدة مع شيل كل ما هو مفيد لقطاع الرياضة والرياضيين في أبوظبي».

من جهته، قال ليوسوك جونج: «يشكل تعاوننا مع مجلس أبوظبي الرياضي جزءاً من استراتيجيتنا لتوسيع أعمالنا في الإمارات والمنطقة والعالم».

بدوره، أكد ماهر عزام مدير الفعاليات لشركة شيل الشرق الأوسط وأفريقيا، أن الفترة الماضية شهدت نمواً وتطوراً هائلين في نوعية الأنشطة والفعاليات التي يديرها وينظمها مجلس أبوظبي الرياضي، بهدف إثراء مسيرة الرياضة في الإمارات عموماً وأبوظبي خصوصاً، متمنياً أن تواكب شيل هذا النمو والتطور، وأن تكون جزءاً من النجاحات الرياضية التي تشهدها أبوظبي في المستقبل القريب.