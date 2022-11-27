الوصل يستقبل 7 أهداف في 24 ساعة



مراد المصري (دبي)



خسر الوصل المباراة الودية أمام الخليج السعودي 3- صفر على استاد زعبيل، وخلال 24 ساعة، استقبلت شباكه 7 أهداف، بعدما خسر قبلها بـ «رباعية» من خورفكان، ليودع كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

ورغم أن «الإمبراطور» حقق الفوز ذهاباً على «النسور» 3-2، إلا أنه تعرض للخسارة الثقيلة بـ «رباعية» في مباراة انتهت ليلة السبت، لتنطلق في توقيت قريب لها تجربة الخليج السعودي، مساء الأحد، والتي خاضها بالصف الثاني من اللاعبين الذين لم يشاركوا أمام خورفكان، وتعرض الفريق للخسارة بثلاثية.

ومن المتوقع أن تشكل المباراتان درساً للفريق بقيادة المدرب الأرجنتيني خوان بيتزي، قبل خوض مواجهة كأس رئيس الدولة مطلع ديسمبر المقبل، ثم العودة إلى «دوري أدنوك للمحترفين» عقب نهاية فترة التوقف بسبب إقامة نهائيات كأس العالم.