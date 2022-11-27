الإثنين 28 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

دي بروين: «الشيخوخة» أصابت «الشياطين الحمر»!

دي بروين: «الشيخوخة» أصابت «الشياطين الحمر»!
27 نوفمبر 2022 09:25

أنور إبراهيم (القاهرة)

أخبار ذات صلة
شرط بقاء أونانا
غانا تخطف فوزاً مثيراً
كأس العالم 2022
تابع التغطية كاملة


يبدو أن النجم البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي ومنتخب «الشياطين الحمر» غير راضٍ عن المستوى الذي ظهر عليه في أول مباراة له أمام كندا في دور المجموعات لكأس العالم 2022، وغير مقتنع بإمكانية منافسة المنتخب على الفوز بالبطولة، بل إنه يقلل من حظوظه للوصول إلى هذا الهدف.
وقال دي بروين في حديث لصحيفة «الجارديان» البريطانية إنه يستبعد ترشيح بلجيكا للفوز بالبطولة، ويرى أن فرصة منتخب بلاده ضئيلة.
وأضاف: صحيح إننا نملك منتخباً جيداً، إلا أنه أصبح «شائخاً»، وفقدنا لاعبين أساسيين كانوا مفاتيح لعب مهمة. وقال دي بروين «مايسترو الأداء» و«رمانة الميزان» مع ناديه مانشستر سيتي: نعم نملك لاعبين جيدين، ولكنهم ليسوا على مستوى اللاعبين الذين شاركوا في مونديال روسيا 2018، وحصلوا على المركز الثالث، بعد تغلبهم على إنجلترا 2-صفر.
وأضاف: لا أستطيع أن أقول إننا من المرشحين الكبار للفوز هذه المرة بالبطولة، والأفضل أن نقول إننا «حصان أسود» قد نفوز بها أو لا نفوز.
واعترف دي بروين بأنه لم يعد هناك منتخب ضعيف وآخر قوي، لأن كل المنتخبات تضم لاعبين نجوماً يتألقون مع أنديتهم في إنجلترا وفرنسا وإيطاليا، وغيرها من الدوريات الكبرى.
وإذا كان دي بروين لم يتردد في انتقاد منتخب بلاده، فإنه لم ينس أيضاً أن ينتقد نفسه هو شخصياً، معترفاً بأنه ليس في أفضل حالاته، ولم يكن مقنعاً لنفسه، رغم حصوله على لقب «رجل المباراة» في مباراة كندا، لدرجة إنه سخر وقتها قائلاً: لا أدري لماذا منحوني هذا اللقب؟ ربما بسبب اسمي وشهرتي!.
وفي ختام حديثه، قال دي بروين: قد يظن البعض أنني متشائم، لكوني أردد هذا الكلام، ولكن حقيقة الأمر إنني أتخلى بمشاعر إيجابية، وما أقصده هو أن نتفهم جميعاً، لاعبين وجهاز فني، إنه من الضروري أن نكون أفضل مما نحن عليه الآن.

قطر
مونديال 2022
كأس العالم 2022
بلجيكا
كيفين دي بروين
مانشستر سيتي
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
البرازيلي فابيو مدرباً للجزيرة الحمراء
الرياضي
البرازيلي فابيو مدرباً للجزيرة الحمراء
اليوم 19:29
شرط بقاء أونانا
الرياضي
شرط بقاء أونانا
اليوم 19:27
غانا تخطف فوزاً مثيراً
الرياضي
غانا تخطف فوزاً مثيراً
اليوم 19:15
«القوز للفنون».. يحتفي بنسخته العاشرة
دنيا
«القوز للفنون».. يحتفي بنسخته العاشرة
اليوم 18:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©