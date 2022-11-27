دي بروين: «الشيخوخة» أصابت «الشياطين الحمر»!

أنور إبراهيم (القاهرة)



يبدو أن النجم البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي ومنتخب «الشياطين الحمر» غير راضٍ عن المستوى الذي ظهر عليه في أول مباراة له أمام كندا في دور المجموعات لكأس العالم 2022، وغير مقتنع بإمكانية منافسة المنتخب على الفوز بالبطولة، بل إنه يقلل من حظوظه للوصول إلى هذا الهدف.

وقال دي بروين في حديث لصحيفة «الجارديان» البريطانية إنه يستبعد ترشيح بلجيكا للفوز بالبطولة، ويرى أن فرصة منتخب بلاده ضئيلة.

وأضاف: صحيح إننا نملك منتخباً جيداً، إلا أنه أصبح «شائخاً»، وفقدنا لاعبين أساسيين كانوا مفاتيح لعب مهمة. وقال دي بروين «مايسترو الأداء» و«رمانة الميزان» مع ناديه مانشستر سيتي: نعم نملك لاعبين جيدين، ولكنهم ليسوا على مستوى اللاعبين الذين شاركوا في مونديال روسيا 2018، وحصلوا على المركز الثالث، بعد تغلبهم على إنجلترا 2-صفر.

وأضاف: لا أستطيع أن أقول إننا من المرشحين الكبار للفوز هذه المرة بالبطولة، والأفضل أن نقول إننا «حصان أسود» قد نفوز بها أو لا نفوز.

واعترف دي بروين بأنه لم يعد هناك منتخب ضعيف وآخر قوي، لأن كل المنتخبات تضم لاعبين نجوماً يتألقون مع أنديتهم في إنجلترا وفرنسا وإيطاليا، وغيرها من الدوريات الكبرى.

وإذا كان دي بروين لم يتردد في انتقاد منتخب بلاده، فإنه لم ينس أيضاً أن ينتقد نفسه هو شخصياً، معترفاً بأنه ليس في أفضل حالاته، ولم يكن مقنعاً لنفسه، رغم حصوله على لقب «رجل المباراة» في مباراة كندا، لدرجة إنه سخر وقتها قائلاً: لا أدري لماذا منحوني هذا اللقب؟ ربما بسبب اسمي وشهرتي!.

وفي ختام حديثه، قال دي بروين: قد يظن البعض أنني متشائم، لكوني أردد هذا الكلام، ولكن حقيقة الأمر إنني أتخلى بمشاعر إيجابية، وما أقصده هو أن نتفهم جميعاً، لاعبين وجهاز فني، إنه من الضروري أن نكون أفضل مما نحن عليه الآن.