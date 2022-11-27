ميسي «ملك الصناعة» في «المونديال»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



تنفس منتخب الأرجنتين الصعداء، بعد أن أنقذه نجمه الكبير ليونيل ميسي من شبح الخروج المبكر من كأس العالم 2022، إذ سجل هدفاً وصنع آخر، في مباراة «التانجو» أمام المكسيك ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

وكانت الشكوك انتابت عشاق «الألبيسليستي» في إمكانية التأهل إلى الدور الثاني والخروج مبكراً، مثلما حدث في مونديال روسيا 2018، عندما ودع من دور الـ 16 أمام فرنسا، إلا أن «البرغوث» أحيا آمال بلاده، وآماله هو شخصياً في إحراز كأس العالم، ليختم بها حياته الكروية على أفضل ما يكون.

كان الشوط الأول للنسيان بالنسبة لكتيبة ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب «التانجو»، إذ أن لاعبي المكسيك صالوا وجالوا، وأضاعوا العديد من الفرص، وحرموا ميسي ورفاقه من الظهور بمستواهم الحقيقي، إلا أن الحال تغير كثيراً في الشوط الثاني، بعد أن استنفد لاعبو المكسيك معظم جهدهم في «النصف الأول»، وبدأ الأرجنتين يظهر خطورته، وزاد لاعبيه من إيقاعهم، بعد أن كانوا شديدي البطء والحذر في الشوط الأول.

ولاحت أول فرصة حقيقية لميسي، من تمريرة أنخيل دي ماريا، في الدقيقة 64، فلم يتردد في تسديدها مباشرة صاروخاً أرضياً زاحفاً لتسكن الشباك على يسار حارس المكسيك المخضرم فرانشيسكو أوتشوا «37عاماً».

وقضى الشاب الأرجنتيني الصغير إنزو فيرنانديز على آمال المكسيكيين في التعادل، عندما تلقى تمريرة ميسي في الدقيقة 87، ليراوغ أحد المدافعين، ويسددها قذيفة قوية في الزاوية العليا على يسار أوتشوا، مسجلاً هدف فريقه الثاني.

وكان ميسي أكثر اللاعبين سعادة بهذا الفوز الذي أحيا أمله الشخصي في الذهاب إلى أبعد مدى في البطولة، وحمل كأسها لتكون مسك الختام لحياته الكروية الحافلة بالبطولات والإنجازات، إلا كأس العالم .

وذكر موقع «أوبتا» المتخصص في الإحصائيات والأرقام الشخصية أن قائد منتخب الأرجنتين ونجمه الأول ميسي، حقق بعد المباراة مجموعة أرقام جديدة، أهمها أنه عادل عدد أهداف مواطنه دييجو مارادونا في كأس العالم «8 أهداف لكل منهما»، وأيضاً معادلة رقم مارادونا في عدد المباريات التي لعبها في كؤوس العالم «21 مباراة لكل منهما».

وأصبح «البرغوث» أول لاعب في تاريخ المونديال يصنع أهدافاً في 5 نسخ متتالية.

وبهذه النقاط الثلاث التي أحرزها الأرجنتين أمام المكسيك، احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 3 نقاط، بعد بولندا المتصدر «4 نقاط» بينما جاء المنتخب السعودي في المركز الثالث بثلاث نقاط، في حين تزيل المكسيك الترتيب برصيد نقطة واحدة.

وستكون الجولة الثالثة والأخيرة حاسمة في تحديد أي فريقين من المنتخبات الأربعة يتأهل إلى دور الـ16 للبطولة.