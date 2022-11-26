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الرياضي

مونديال 2022: الأرجنتين تهزم المكسيك وتنعش آمال التأهل

ميسي (يمين الصورة) في مواجهة مع مدافع مكسيكي
27 نوفمبر 2022 01:20

أبقت الأرجنتين على آمالها بالتأهل إلى الدور ثمن النهائي لمونديال قطر في كرة القدم، وذلك بفضل قائدها ونجمها ليونيل ميسي الذي قادها للفوز على المكسيك 2-صفر السبت على ملعب لوسيل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.

واستهل ميسي ورفاقه المشاركة الثامنة عشرة لأبطال عامي 1978 و1986 بسقوط على يد السعودية 1-2 في لقاء تقدموا خلاله بهدف نجم باريس سان جرمان الفرنسي الحالي وبرشلونة الإسباني السابق.

لكن ميسي كان على الموعد مجدداً ضد المكسيك بتسجيله هدف التقدم من تسديدة جميلة (64) ثم تمريره كرة الهدف الثاني الذي سجله البديل إنسو فرنانديس (87).

ومنح ميسي بلاده الانتصار الرابع في النهائيات على المكسيك من أصل أربع مواجهات، بعد النسخة الأولى عام 1930 (6-3) وثمن نهائي كل من نسخة 2006 (2-1) و2010 (3-1).

ورفع فريق المدرب ليونيل سكالوني رصيده إلى ثلاث نقاط وبات مصيره بيده إذ عليه الفوز في الجولة الأخيرة على بولندا التي تصدرت السبت بأربع نقاط بعد فوزها على السعودية 2-صفر.

وتعقدت مهمة المكسيك في بلوغ ثمن النهائي للمرة الثامنة توالياً ومحاولة معادلة أو تخطي الإنجاز الذي حققته عامي 1970 و1986 على أرضها حين وصلت إلى ربع النهائي، إذ بقي رصيدها نقطة قبل الجولة الأخيرة التي تجمعها بالسعودية الأربعاء.

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