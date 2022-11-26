200 فارس وفارسة في سباق كأس اليوم الوطني للقدرة

أبوظبي (وام)

بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، ينطلق في السادسة والنصف من صباح اليوم، سباق كأس اليوم الوطني للقدرة لمسافة 120 كلم على ميادين قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، وتنظمه القرية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

ويُعد سباق «كأس اليوم الوطني» من أهم البطولات في روزنامة الموسم، ويحظى باهتمام الفرسان والمدربين الذين يتطلعون إلى وضع بصماتهم في سجل البطولة.

يأتي تنظيم السباق احتفاء بعيد الاتحاد الـ51، حيث تزينت القرية بصور المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، بجانب صور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تجسيداً لروح الاتحاد، وتعزيزاً لاحتفال قرية الإمارات العالمية للقدرة بالحدث الكبير، وترسيخاً لقيم الوحدة التي تجمع بين الشعب والقيادة الرشيدة، وبث هذه الروح في نفوس أبناء الإمارات لصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً لإمارات الخير والنماء.

يشارك في السباق الذي يمتد لمسافة 120 كلم، أكثر من 200 من نخبة الفرسان والفارسات من الإسطبلات المختلفة في الدولة، مع رصد جوائز مالية قيمة، وقسم السباق إلى أربع مراحل، تبلغ مسافة المرحلة الأولى 40 كم، وتم ترسيمها بالأعلام الزرقاء، وتبلغ مسافة الثانية التي رسمت بالأعلام الصفراء 35 كم، فيما تبلغ مسافة الثالثة التي تم ترسيمها بالأعلام الحمراء 25 كم، وتبلغ مسافة المرحلة الرابعة والأخيرة، والتي تم ترسيمها بالأعلام البيضاء 20 كم.

وتمت إجراءات وزن الفرسان وعمليات الفحص البيطري للخيول لاعتماد مشاركتها، وتقرر أن يكون عمر الحصان المشارك في السباق 6 سنوات فما فوق، وأن يكون الحد الأعلى لنبض الجواد 64 نبضة في الدقيقة، كما تقرر أن يكون الحد الأدنى لوزن الفارس أو الفارسة 60 كجم، وتتخلل السباق فترات راحة إجبارية للخيول والفرسان تتراوح بين 50 و40 دقيقة.

وقدمت اللجنة المنظمة تنويراً شرحت فيه كل التفاصيل الفنية، ووضعت عدداً من الضوابط التي يتوجب على الفرسان والمدربين الالتزام بها، ومنها عدم الازدحام داخل البوابة البيطرية، ويسمح بالدخول لشخصين فقط، ويتعرض للعقوبة كل من يحاول تأخير الخيل، ولا يسمح للطاقم المرافق بالوجود في مدخل البوابة البيطرية.

الحضرمي: جاهزون للحدث

أكد محمد الحضرمي مدير الفعاليات في القرية جاهزية فريق العمل لاستضافة وتنظيم سباق كأس اليوم الوطني، بالتزامن مع عيد الاتحاد الـ 51.

وقال: السباق يحظى دائماً بمشاركة النخبة وتم تسجيل أكثر من 200 فارس وفارسة يسعون للتتويج بلقب يحمل اسم مناسبة عزيزة علينا جميعاً.

وأكد جاهزية قرية الوثبة لتقديم تجربة استثنائية وفريدة بالاحتفال بعيد الاتحاد الـ 51 للدولة بأسلوب يجسد معاني وقيمة هذه المناسبة عبر رياضة الفروسية التي تعد أحد وأبرز مفردات التراث والثقافة الإماراتية.

«الوثبة» تحمل الرقم القياسي

تحمل إسطبلات الوثبة الرقم القياسي في معدلات الفوز في السباق برصيد 5 ألقاب، والتي جاءت عبر الفارس علي خلفان الجهوري على صهوة «كيوبيد» في عام 2007، وجاء الفوز الثاني عبر الفارس علي يوسف الحمادي على صهوة «منصورة» في 2013.

وجاء الفوزان الثالث والرابع عبر خليفة علي خلفان الجهوري على صهوة «8 مينيت» في عام 2015، وعلى صهوة «ترا جيت» في عام 2016، فيما تحقق الفوز الخامس عبر الفارسة ديانا ياميلا شوبيتا على صهوة «تهاما سوفجين» في عام 2017.

وحققت إسطبلات الريف الفوز أربع مرات «سوبر هاتريك» عبر سلطان البلوشي 2010 على صهوة الجواد «مارليكيا والتر»، وسلطان أحمد البلوشي على صهوة الجواد «إلفين سيلفر مون» في 2009، وتوج الفارس الإسباني جيوس مانويل الإسباني على صهوة «استبان» في 2006، وتوج الفارس خالد عبد الرحيم الحمادي، على ظهر الجواد «جلينلج» في 2005.

وحقق فرسان إسطبلات «أف 3» ثلاثية «هاتريك»، فقد توج الفارس سعيد أحمد جابر الحربي على صهوة الفرس «إليشا» بلقب نسخة عام 2019. أما نسخة العام 2018 فقد نال لقبها الفارس عبد الله غانم المري على صهوة الجواد «سلجر»، فيما سجل الفوز الأول عبد الله غانم المري على صهوة «قوران العلم» في 2014. وسجلت إسطبلات سيح السلم 3 انتصارات عبر الفرسان علي محمد المهيري على صهوة «سودان» في 2008، وفاطمة جاسم المري على صهوة «توبل ميكر» في 2011، وعلي رياض الكعبي عبر «تاكا» في عام 2012.

وتوج الفارس خلفان جمعة بالجافلة، على صهوة «أفنير لا ماجوري» لإسطبلات «MRM»، بطلاً لسباق 2021.