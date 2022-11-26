العامري: احتفالية «عيد الاتحاد» تأتي في شكل جديد

أبوظبي (الاتحاد)

ثمن مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، رعاية ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للقرية والسباقات التي تنظمها وتستضيفها، مرحباً بجميع المشاركين في سباق كأس اليوم الوطني.

وأضاف: احتفالية القرية بعيد الاتحاد الـ 51 للدولة تأتي مختلفة هذا العام وفي شكل جديد، حيث وضعنا صور المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، تجسيداً لدورهما في قيام الاتحاد، وجهودهما مع إخوانهما الحكام في التغلب على الصعاب والتحديات كافة والاتفاق على السير قُدماً لبناء دولة عظيمة بقيادة رشيدة لا ترضى إلا بالمراكز الأولى في شتى المجالات والأصعدة كافة، وبفضل هذه الروح التي تتجسد الآن في شخصيتي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.