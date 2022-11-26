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5 فرق تتنافس على لقب كأس «اليوم الوطني» للبولو

5 فرق تتنافس على لقب كأس «اليوم الوطني» للبولو
27 نوفمبر 2022 01:25

دبي (الاتحاد)

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تنطلق اليوم، بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية منافسات كأس اليوم الوطني للبولو، والتي تمتد حتى يوم السبت المقبل بمناسبة الاحتفال بعيد الاتحاد الـ51، والذي يشهد هذا العام مشاركة 5 فرق، وهي الحبتور بقيادة النجم محمد الحبتور، ومهرة بقيادة الشاب خلف الحبتور، وغنتوت بقيادة يوسف بن دسمال وبن دري بقيادة راشد بن دري، وأنكورا بقيادة خالد العمران، وتضم البطولة أبرز نجوم اللعبة من اللاعبين المواطنين الشباب، إلى جانب عدد من محترفي اللعبة الخليجيين والأجانب، وبمعدل هانديكاب يصل إلى 8 جول.
ويقص شريط البطولة مهرة وبن دري، ويحمل كل فريق في جعبته 8 جول ويضم فريق مهرة إلى جانب قائده خلف الحبتور كلاً من طارق الحبتور وفاكوندو نيفاس وتوماس بالاسيوس، بينما يضم فريق بن دري إلى جانب قائده راشد بن دري شقيقيه خالد ومحمد بن دري وجاسينتو.
وأعرب محمد خلف الحبتور رئيس اتحاد البولو عن سعادته بتنظيم هذه البطولة والمشاركة في منافساتها، إيماناً منه بضرورة مشاركة كل المواطنين والمقيمين في هذه الاحتفالية التي تغرس في نفوس الشباب حب الوطن والانتماء إليه والتضحية من أجله وبذل الغالي والنفيس في الذود عنه، وقال: مجموعة الحبتور تحرص بصفة سنوية على إقامة هذه الكأس، كما تحرص جميع الفرق على المشاركة رداً للجميل لوطننا الغالي الذي قدم الكثير لنا جميعاً دون استثناء.

كأس اليوم الوطني للبولو
عيد الاتحاد
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