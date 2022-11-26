أبوظبي تستضيف الملتقى العالمي الـ 12 للخيول العربية

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، يعقد في الحادية عشرة والنصف صباح بعد غدٍ «الثلاثاء»، بقاعة فندق دوسيت ثاني في أبوظبي، المؤتمر الصحفي للافتتاح الرسمي للملتقى العالمي الثاني عشر لسباقات الخيول العربية، يليه في الساعة الثانية والنصف مساء، مراسم القرعة العلنية والرسمية للخيول المشاركة في سباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، البالغة جائزته 5 ملايين درهم، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والذي سيُقام يوم الأحد المقبل 4 ديسمبر، على مضمار نادي أبوظبي للفروسية، في الاحتفال بعيد الاتحاد الـ51.

ويبلغ عدد الخيول التي تم اعتمادها للمشاركة في النسخة الثامنة لمسافة 2200 متر (16) خيلاً.

ويشارك في السباق، «حيان»، و«صمود»، و«تيما»، لياس لإدارة السباقات، إلى جانب «اوتومان» و«حميم» لإسطبلات العجبان، و«اشتون تورتيس» لزياد كلداري، و«ازادي ستار» للإسطبلات الوطنية، و«مجيب» لإسطبلات الأصايل، و«جوال الريف» لسيف عشير المزروعي، و«ايه اف البيرق» لخالد خليفة النابودة.

ويشارك أيضاً: «ليدي برنسيس» التي تدافع عن لقبها، و«سوكو»، و«فيرست كلاس»، و«دجعفر»، و«ضرغام عذبة»، و«موندا»، وتحدد القرعة بوابات الانطلاقة لكل جواد.

وقد تم تخصيص 6 سيارات للجمهور، منها أربع سيارات في يوم سباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وفي يوم الجمعة المقبل، سيكون الجمهور على موعد مع مضمار العين لمتابعة مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان يوم العين، حيث تم تخصيص سيارة أيضاً للجمهور.

وفي يوم السبت، الانتقال إلى قرية الإمارات العالمية للقدرة لمتابعة سباق سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للقدرة - سيدات للإسطبلات الخاصة، وفي الساعة الرابعة زيارة مهرجان الشيخ زايد -الوثبة.

وسيقوم الاتحاد النسائي العام، وبدعم مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بتنظيم مسابقة أجمل زي تراثي إماراتي، بالتزامن مع سباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حيث تم تخصيص سيارة نيسان صني لصاحبة المركز الأول، فيما تحصل صاحبة المركز الثاني على مجموعة عطور اريج الأميرات وقبعة من المصمم رافال زلينسكي، وقسيمة مقدمة من دكتورة برانكا ازديك والمصممة العالمية منال عجاج، وقسيمة مقدمة من مبادلة.

وتحصل صاحبة المركز الثالث على مجموعة عطور أريج الأميرات، وقسيمة مقدمة من المصممة العالمية منال عجاج، وقسيمة مقدمة من دكتورة برانكا ازديك، وقسيمة مقدمة من مبادلة.

وتنال الفائزات من المركز الرابع إلى العاشر هدايا وقسائم متنوعة مقدمة من دكتورة برانكا ازديك والمصمم رافال رلينسكي والمصممة العالمية منال عجاج.

وقدمت إدارة مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الدعوة لكل محبي الفروسية، لحضور الملتقى العالمي الثاني عشر لخيول السباق العربية في الفترة من 29 نوفمبر إلى 1 ديسمبر، في فندق دوست ثاني، وسباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان من أغلى وأقوى سباقات الخيل العربية في العالم يوم 4 ديسمبر المقبل في نادي أبوظبي للفروسية.