«كيرليس ديل روك» يحافظ على لقب «مجاني ستيكس»

عصام السيد (دبي)

حافظ الجواد «كيرليس ديل روك» لإسطبلات العجبان، العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، على لقب سباق «مجاني ستيكس» للخيول العربية الأصيلة (للفئة الثانية)، لمسافة 1900 متر، الذي أُقيم يوم الجمعة خلال الحفل الثالث لمضمار ميدان، وشاركت فيه 88 من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، تنافست في جوائزه المالية البالغة 642 ألف درهم، برعاية لونجين.

وأكد «كيرليس ديل روك» بإشراف أحمد المحيربي، وقيادة فرناندو جارا، حسن ترشيحه، حين تصدر السباق منذ الانطلاقة، قبل أن يتفوق في نهاية الأمر بفارق 2.75 طول عن «بركة»، وسجل البطل المنحدر من نسل «داحس» زمناً وقدره 2:07:44 دقيقة.

وأكمل الثنائي المدرب مصبح المهيري، والفارس أنطونيو فريزو، ثلاثية «هاتريك» في السباق، الذي تألف من 7 أشواط، وجاء الفوز الأول، عبر «أمداكم» للبشير سالم الحراري، الذي تفوق على منافسيه في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر على لقب ليجند درايفر كوليكشن البالغة جائزته 82.500 درهم، وسجل البطل 1:38:54 دقيقة.

وحصد «فاساري» ليونيون للسباقات، وعبد الله المعمري، الفوز الثاني لمصبح المهيري وأنطونيو فريزو، بفوز بارع في الشوط الخامس والرئيس لمسافة 1200 متر، على لقب ماستر كوليكشن البالغة جائزته 105 آلاف درهم، وسجل البطل 1:11:81 دقيقة.

وتصدر «ستريت مور» لجمعة مبارك الجنيبي، المنافسين حين أحرز «هاتريك» لمصبح المهيري، وأنطونيو فريزو المركز في الشوط السابع والختامي لمسافة 1600 متر، على لقب «سبيرت كوليكشن»، البالغة جائزته 87.500 درهم، وسجل البطل 1:38:92 دقيقة.

ونال «آيلاند رول» لحمدان سلطان السبوسي، بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة راي داوسون، جائزة الشوط الثاني لمسافة 1400 متر على لقب «جراديويت ستيكس» البالغة جائزته 100 ألف درهم، المخصص لخريجي مزاد سباقات دبي، وسجل البطل 1:24:76 دقيقة.

وأظهر «رويال دبي» لسعيد سلطان الرحومي، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة باتريك كوسجريف، مهاراته في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر، على لقب دولسفيتا كوليكشن البالغة جائزته 82.500 درهم، متفوقاً ببراعة على منافسيه، ومسجلاً 1:24:56 دقيقة.

وأثبت «ملفت» للغاندي للسباقات، وبإشراف دوج واتسون، وقيادة أوسكار شافيز، وجوده في الشوط السادس لمسافة 2200 متر على لقب ريكورد كوليكشن البالغة جائزته 87.500 درهم حين انتزع اللقب بفارق عنق، ومسجلاً 2:19:59 دقيقة.