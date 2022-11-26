الأحد 27 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«كأس حمدان بن راشد للخيول» ينطلق في الشارقة

«كأس حمدان بن راشد للخيول» ينطلق في الشارقة
27 نوفمبر 2022 01:25

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
أهالي البطائح يحتفون بعيد الاتحاد الـ«51»
أهالي المدام بالشارقة يحتلفون بعيد الاتحاد 29 نوفمبر

يحتضن مضمار الشارقة لونجين، اليوم، سباق كأس المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة، ويضم الحفل 5 أشواط أخرى خصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة، ويشارك في الحفل الثاني للمضمار 89 خيلاً، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائزه المالية 400 ألف درهم.
ويقام السباق برعاية شركة لونجين الراعي الرسمي لموسم السباق في نادي الشارقة للفروسية والسباق، والمساهم الأكبر في تغطية أحداث الفروسية في الدولة، وبدعم من مجلس الشارقة الرياضي.
ويجتذب كأس المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم البالغة جائزته 200 ألف درهم، في الشوط الخامس لمسافة 1700 متر «تكافؤ»، الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة، 13 خيلاً، ويستهدف اللقب «شامخ»، وينافسه «بيتشرز بوينت»، إلى جانب «أوريانتالزم».
وخصص الشوط الأول للخيول عمر 4 سنوات على مسافة 1200 متر، وبمشاركة 16 خيلاً، أبرزها «برغش» و«خلف الوثبة»، و«فواز بينونة».
ويشهد الشوط الثاني المخصص للمهرات والأفراس عمر 4 سنوات وما فوق، مشاركة 16 من المهرات تتنافس في مسافة 1200 متر، تتقدمها «أيه أف جاذبه»، و«بدر الدجي»، و«مرام».
ويجتذب الشوط الثالث لمسافة 1000 متر، 16 من الخيول في سن 4 سنوات وما فوق، يتقدمها «أيه أف الحجيج» الفائز في مضمار العين قبل أسبوعين، وينافسه «أف المميز» و«جاب العفريت».
ويشهد الشوط الرابع مشاركة 15 خيلاً عمر 4 سنوات وما فوق، تتنافس في مسافة 2000 متر «تكافؤ»، ومن الخيول المتحدية في هذا الشوط «معالي الريف»، ومن أقوى المنافسين له في هذا الشوط «أيه أف مهير»، الفائز في آخر مشاركه له في الشارقة، إلى جانب «أوكليت».
ويتصدر «أيه أف مصنف» ترشيحات الشوط السادس والختامي المخصص لخيول الإنتاج المحلي لمسافة 1700 متر «تكافؤ»، بمشاركة 12 خيلاً، وينافسه كل من «مجدي»، و«تماضر».

الشارقة
جائزة حمدان بن راشد للخيول العربية
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
«اتفاقية شراكة» بين «أبوظبي الرياضي» و«شيل»
الرياضي
«اتفاقية شراكة» بين «أبوظبي الرياضي» و«شيل»
اليوم 11:25
الوصل يستقبل 7 أهداف في 24 ساعة
الرياضي
الوصل يستقبل 7 أهداف في 24 ساعة
اليوم 11:03
البرتغال وأوروجواي «الثأر» في لقاء «العواجيز»!
الرياضي
البرتغال وأوروجواي «الثأر» في لقاء «العواجيز»!
اليوم 11:02
دراسة تحذر من عادات غذائية يومية شائعة!
دنيا
دراسة تحذر من عادات غذائية يومية شائعة!
اليوم 10:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©