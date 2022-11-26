«كأس حمدان بن راشد للخيول» ينطلق في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

يحتضن مضمار الشارقة لونجين، اليوم، سباق كأس المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة، ويضم الحفل 5 أشواط أخرى خصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة، ويشارك في الحفل الثاني للمضمار 89 خيلاً، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائزه المالية 400 ألف درهم.

ويقام السباق برعاية شركة لونجين الراعي الرسمي لموسم السباق في نادي الشارقة للفروسية والسباق، والمساهم الأكبر في تغطية أحداث الفروسية في الدولة، وبدعم من مجلس الشارقة الرياضي.

ويجتذب كأس المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم البالغة جائزته 200 ألف درهم، في الشوط الخامس لمسافة 1700 متر «تكافؤ»، الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة، 13 خيلاً، ويستهدف اللقب «شامخ»، وينافسه «بيتشرز بوينت»، إلى جانب «أوريانتالزم».

وخصص الشوط الأول للخيول عمر 4 سنوات على مسافة 1200 متر، وبمشاركة 16 خيلاً، أبرزها «برغش» و«خلف الوثبة»، و«فواز بينونة».

ويشهد الشوط الثاني المخصص للمهرات والأفراس عمر 4 سنوات وما فوق، مشاركة 16 من المهرات تتنافس في مسافة 1200 متر، تتقدمها «أيه أف جاذبه»، و«بدر الدجي»، و«مرام».

ويجتذب الشوط الثالث لمسافة 1000 متر، 16 من الخيول في سن 4 سنوات وما فوق، يتقدمها «أيه أف الحجيج» الفائز في مضمار العين قبل أسبوعين، وينافسه «أف المميز» و«جاب العفريت».

ويشهد الشوط الرابع مشاركة 15 خيلاً عمر 4 سنوات وما فوق، تتنافس في مسافة 2000 متر «تكافؤ»، ومن الخيول المتحدية في هذا الشوط «معالي الريف»، ومن أقوى المنافسين له في هذا الشوط «أيه أف مهير»، الفائز في آخر مشاركه له في الشارقة، إلى جانب «أوكليت».

ويتصدر «أيه أف مصنف» ترشيحات الشوط السادس والختامي المخصص لخيول الإنتاج المحلي لمسافة 1700 متر «تكافؤ»، بمشاركة 12 خيلاً، وينافسه كل من «مجدي»، و«تماضر».