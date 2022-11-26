«النسور» يصدم «الإمبراطور»

مراد المصري (دبي)

وجه خورفكان «صدمة» للوصل، ليس فقط بالإقصاء من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، ولكن أيضاً طريقة الخسارة بـ«رباعية» في إياب الدور الأول، على استاد زعبيل، فيما كان أشبه بالحقيقة «المرة» أن هناك عملاً يجب أن يقوم به «الإمبراطور»، في حال أراد الاستمرار في دائرة المنافسة على الألقاب هذا الموسم.

ولا يمكن التغاضي عن أهمية التركيز الكبير الذي ظهر عليه «النسور» في المباراة، وإيمانه بقدرته على التفوق على منافسه، رغم أنه كان يحتاج إلى الفوز بفارق هدفين على الأقل، ومع ذلك عرف كيف يخرج بـ «غلة» كبيرة.

وشدد عبد العزيز العنبري مدرب «النسور» على أن فريقه أدى المطلوب منه، وقال: لعبنا جيداً، ونجحنا في تعويض خسارة الذهاب، ونحترم الوصل لكن تمسكنا بحظوظنا وخرجنا بالنتيجة المطلوبة.

فيما أوضح البرتغالي إيلتون فيليبي، نجم اللقاء بتسجيله «هاتريك»، أنه سعيد للغاية بما قدمه، خصوصاً فوز فريقه وتسجيل هذا العدد من الأهداف، وقال: سعادتي مضاعفة بعد مشاهدة منتخب بلادي يتفوق على غانا في كأس العالم، والآن حققت الفوز المهم مع خورفكان، واستمرارنا في البطولة.

من جانبه بدا الأرجنتيني خوان بيتزي مدرب الوصل مستاءً للغاية من النتيجة والأداء، وقال: فريقنا لم يكن في أفضل أحواله في اللقاء.

وبخروج الوصل من المسابقة، فإنه خسر فرصة أولى للعودة إلى منصات التتويج، حيث غابت الألقاب عن خزائنه طوال سنوات الاحتراف، مع بقائه في دائرة المنافسة على لقب «دوري أدنوك للمحترفين»، وترقبه خوض كأس رئيس الدولة، بوصفهما الفرصتين المتبقيتين.