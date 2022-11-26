تونس تنظم «النسخة 41» من «عربية الجولف»

تونس (وام)

تحتضن مدينة طبرقة التونسية البطولة العربية للجولف للرجال، من 29 نوفمبر الجاري إلى 4 ديسمبر المقبل. تجري مراسم حفل افتتاح «النسخة الـ41» يوم الثلاثاء المقبل، على أن تنطلق المنافسات الفعلية أول ديسمبر. وتقام منافسات النسخة الحالية بمشاركة 50 لاعباً يمثلون 13 دولة، هي الإمارات والسعودية وقطر والكويت والبحرين وعُمان والعراق ولبنان وليبيا وفلسطين ومصر والصومال، بالإضافة إلى تونس البلد المنظم. ورحب ماهر البوشماوي رئيس الجامعة التونسية للجولف بالدول المشاركة في الحدث، مؤكداً استعداد تونس التام لاستضافة الأشقاء في الحدث العربي.