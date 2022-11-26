محمد عبد الله يدير مباراة الكاميرون وصربيا



الدوحة (وام)

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، إلى طاقم التحكيم الإماراتي بقيادة محمد عبد الله حسن، مهمة إدارة مباراة الكاميرون وصربيا يوم الاثنين المقبل، ضمن الجولة الثانية في المجموعة السابعة لكأس العالم 2022.

ويتكون طاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة من محمد عبد الله حسن «حكم ساحة»، ومعه الحكمان المساعدان محمد أحمد الحمادي وحسن المهري، والصيني ما نينج حكماً رابعاً، وشي زيانج حكماً احتياطياً.

وتعد هذه المباراة الثانية التي يكلف طاقم التحكيم الإماراتي بإداراتها في المونديال، بعد مباراة إسبانيا وكوستاريكا في الجولة الأولى، والتي انتهت بفوز المنتخب الإسباني بسباعية.