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الرياضي

ثنائية مبابي تهدي فرنسا بطاقة التأهل

ثنائية مبابي تهدي فرنسا بطاقة التأهل
26 نوفمبر 2022 22:10

الدوحة (رويترز)

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أحرز كيليان مبابي هدفين، ليصبح منتخب فرنسا أول المتأهلين إلى دور الستة عشر في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، بعد فوزه 2-1 على الدنمارك في مباراة قوية اليوم السبت.
وبعد شوط أول بلا أهداف، شهد سيطرة من جانب حامل اللقب دون أن يهز الشباك، أرسل تيو هرنانديز كرة عرضية منخفضة قابلها مبابي بتسديدة اصطدمت بأندرياس كريستنسن، وأبدلت اتجاهها إلى الشباك في الدقيقة 61.
وأدركت الدنمارك التعادل بعد سبع دقائق، عن طريق كريستنسن بضربة رأس قوية من مدى قريب في شباك الحارس هوجو لوريس.
وحسم مبابي النتيجة لصالح فرنسا في الدقيقة 86، بعد أن قابل تمريرة عرضية من أنطوان جريزمان ليسجل من مدى قريب باستخدام فخذه.
وتتصدر فرنسا المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن أستراليا التي فازت 1-صفر على تونس اليوم السبت، بينما تملك الدنمارك وتونس نقطة واحدة.
وتلعب الدنمارك ضد أستراليا يوم الأربعاء، بينما تلتقي تونس مع فرنسا.

مبابي
كأس العالم 2022
فرنسا
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