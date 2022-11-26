تحت رعاية طحنون بن محمد.. زايد بن طحنون يشهد انطلاق فعاليات مهرجان مخيم تلال سويحان الصحراوي



العين (وام)



برعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، شهد الشيخ زايد بن طحنون آل نهيان، مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين، افتتاح فعاليات مهرجان مخيم تلال سويحان الصحراوي، والذي تنظمه بلدية مدينة العين، حتى نهاية أبريل القادم على مساحة تقدر بـ 11.8 كيلومتر مربع.

وتجول الشيخ زايد بن طحنون آل نهيان ومرافقيه في مناطق السباق، واطلع على ما يقدمه المخيم من خدمات متميزة ومرافق تم تصميمها وفق أفضل المعايير الدولية، ليكون وجهة تلبي حاجات المجتمع في الترفيه ومتنفساً لمحبي البر والصحراء، ويعمل على تشجيع السياحة الداخلية بما يساهم في تطوير المنطقة وتنميتها.

حضر الافتتاح الشيخ سلطان بن فيصل القاسمي وعددٌ من المسؤولين.

ويعتبر مخيم تلال سويحان وجهة رائدة لقطاع سياحة السفاري وسباقات الصحراء للسيارات والدراجات في منطقة العين في إمارة أبوظبي، ويقع في منطقة تمتاز بالكثبان والتلال الرملية الساحرة، وبموقعها الجغرافي الوسطي بين كل من أبوظبي والعين ودبي.

ويوفر مهرجان تلال سويحان تجربة فريدة ورائعة لمحبي وممارسي رياضات سباقات السيارات الرملية، حيث ستقام ثلاث جولات، تبدأ الجولة الأولى 14 ديسمبر المقبل، فيما تبدأ الجولة الثانية في الأول من فبراير المقبل، أما الجولة الثالثة تكون في مارس، وسيكون هنالك العديد من الجوائز للفائزين من مختلف الفئات.

نظم المخيم بالتعاون مع عدد من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، وشرطة أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وشركة أدنوك للتوزيع، ومركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، وهيئة الصحة، وشركة العين للتوزيع.