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الوحدة والظفرة والشارقة تكمل عقد «ربع نهائي» كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

الوحدة والظفرة والشارقة تكمل عقد «ربع نهائي» كأس مصرف أبوظبي الإسلامي
26 نوفمبر 2022 21:43


معتصم عبدالله (دبي)


أكمل الوحدة والظفرة والشارقة، عقد ربع نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، بفوز «العنابي» على مضيفه اتحاد كلباء 5-1، ليصعد بمجموع المباراتين 7-3، فيما حسم «الفارس» تأهله في الوقت بدل الضائع أمام ضيفه عجمان 2-0، بعد خسارته ذهاباً 1-3، مستفيداً من أفضلية الهدف «خارج الأرض»، والشارقة رغم الخسارة أمام ضيفه بني ياس 2-3، مستفيداً من أفضلية الفوز ذهاباً 3- 0.
ويلتقي في ربع النهائي الذي يُقام بنظام الذهاب والإياب أيضاً، الوحدة مع العين، والشارقة مع خورفكان، والظفرة مع النصر، فيما يلعب الجزيرة مع شباب الأهلي المتأهل مسبقاً.
وضرب «العنابي» بقوة في مواجهة مضيفه «النمور»، بعدما حول تأخره بهدف أحمد جشك في الدقيقة 19، إلى فوز عريض بخماسية، تناوب في تسجيلها جواو بيدور في الدقيقة 48، أحمد رفعت في الدقيقة 57، و«هاتريك» لـ «البديل» تيجالي في الدقائق 86، 90، 93.
وعلى استاد حمدان بن زايد، انتظر الظفرة حتى الشوط الثاني، لينجح في حسم التأهل على حساب ضيفه عجمان بالفوز بـ «ثنائية» نظيفة، وافتتح المدافع البرازيلي كلاوديو رافايل التسجيل لـ «الفارس» في الدقيقة 53، قبل أن يسجل محمد رايهي هدف التأهل «الثمين» في الدقيقة 97، وكان الظفرة خسر ذهاباً 1-3، ليستفيد من أفضلية الهدف «خارج القواعد»، بعد التساوي في فارق الأهداف.
ولم تمنع الخسارة 2-3 الشارقة أمام ضيفه بني ياس، حسم «الملك» لبطاقة التأهل الأخيرة، ليضرب موعداً مع خورفكان المتأهل بدوره على حساب الوصل، وسجل ثلاثية «السماوي» رافاييل الياس «هاتريك» في الدقائق 30، 42، 52، فيما أحرز ماكيتي ديوب في الدقيقة 40 وعثمان كامارا في الدقيقة 85، هدفي أصحاب الأرض، وشهدت المباراة طرد فهد الظنحاني حارس بني ياس بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 79.

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مباريات دور الثمانية


1- الوحدة - العين
2- النصر - الظفرة
3- الجزيرة - شباب الأهلي
4- خورفكان - الشارقة

مصرف أبوظبي الإسلامي
الوحدة
الشارقة
الظفرة
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