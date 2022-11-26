سالم بن عبد الرحمن القاسمي يتوج الفائزين ببطولة غرب آسيا للكاراتيه



الشارقة (وام)



توّج الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، الفائزين في بطولة غرب آسيا للكاراتيه، وذلك في صالة نادي الشارقة بالحزانة.

وتعتبر النسخة الحالية، هي الأكبر لبطولة غرب آسيا التي نظمت حتى الآن، حيث جاءت بمشاركة 11 دولة وأكثر من 400 لاعب ولاعبة، وأكثر من 40 حكماً دولياً.

بدأ حفل التتويج بالسلام الوطني للإمارات، ألقى بعدها الدكتور إبراهيم القناص رئيس اتحاد غرب آسيا للكاراتيه كلمة قدم فيها الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة على رعاية سموه الكريمة للبطولة، كما قدم الشكر والتقدير إلى رئيس مكتب سمو الحاكم على تشريفه للحفل وتكريمه للفائزين.

وهنأ القناص الفائزين في البطولة، مشيداً بالمستويات التي قدموها، وعلى التنظيم الرائع والتعاون البنّاء بين الجهات الرياضية المختلفة والدعم الكبير لإخراج بطولة متميزة.

وتفضل الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي بتكريم عددٍ من الفائزين في البطولة وهم:

في فئة الذكور «كاتا فردي - درجة الكبار»، فاز بالميدالية الذهبية مروان المازمي من الإمارات، وبالميدالية الفضية مسفر ظافر من السعودية، وبالميدالية البرونزية كل من خليفة العبار من الإمارات، وناصر ناجي من الكويت.

وفي فئة الذكور «قتال فردي - تحت 21 سنة - وزن تحت 67 كجم»، فاز بالميدالية الذهبية سعيد الشيبي من عُمان، وبالميدالية الفضية عبد الله حمد آل سالم من السعودية، وبالميدالية البرونزية كل من قيس غراوي من سوريا، وسالم علي سالم من الإمارات.

أما في فئة السيدات «كاتا فردي - درجة الكبار»، ففازت بالميدالية الذهبية منال عبد العزيز من السعودية، وبالميدالية الفضية ألفت برميو من سوريا، وبالميدالية البرونزية كل من مريم عبد الله من الإمارات، وياسمين عماد المطوع من الكويت.

وفي فئة الذكور «قتال فردي - درجة الكبار - تحت وزن 84 كجم»، فاز بالميدالية الذهبية سند حسن سفياني من السعودية، وفاز محمد عادل من الكويت بالميدالية الفضية، وفاز بالميدالية البرونزية شافان عثمان من العراق.

وفي بطولة الفرق في فئة الذكور «كاتا جماعي»، جاءت السعودية في المركز الأول، والإمارات في المركز الثاني، والعراق في المركز الثالث.

وفي فئة السيدات «قتال جماعي»، نالت الإمارات المركز الأول، وجاءت سوريا في المركز الثاني، وتقاسمت كل من السعودية والكويت المركز الثالث مشترك.

وتفضل الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي بتسلم هدية ودرع تذكاري بمناسبة البطولة.

كما تم تبادل عدد من الدروع التذكارية بين الاتحاد الإماراتي للكاراتيه، ونادي الشارقة، ومجلس الشارقة الرياضي، والاتحاد السوري للكاراتيه.

وشارك 11 لاعباً باسم منتخب الإمارات في الفئات المختلفة من البطولة، بينما شارك في البطولة لاعبين من السعودية، والأردن، والكويت، والبحرين، واليمن، وعُمان، والعراق، وفلسطين، وسوريا.

شهد مراسم تتويج الفائزين إلى جانب الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعلي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، واللواء ناصر الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، والدكتور إبراهيم القناص رئيس اتحاد غرب آسيا للكاراتيه، وأعضاء اتحاد الكاراتيه، وممثلي الدول والوفود المشاركة.