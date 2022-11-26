التعاون يكسب الفجيرة في دوري الدرجة الأولى



معتصم عبدالله (دبي)



عاد التعاون بثلاث نقاط ثمينة، من ملعب مضيفه الفجيرة بالفوز 2-1، ضمن «الجولة 12» لـ «دوري الدرجة الأولى»، والتي شهدت تعادل العروبة والذيد 2-2، في انتظار ختام الجولة، بإقامة أربع مباريات غداً، تجمع جلف أف سي مع الحمرية، وحتا مع مصفوت، والإمارات مع مسافي، ودبا الحصن مع الجزيرة الحمراء.

وقاد هدف كارلوس البرتو في الدقيقة 95 فريق التعاون إلى الفوز على مضيفه «الذئاب» 2-1، بعدما افتتح الضيوف التسجيل بهدف عكسي، سجله أحمد مال الله مهاجم الفجيرة بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 23، قبل أن يدرك «البديل» يوسف محمد التعادل في الدقيقة 80، ورفع التعاون رصيده إلى 17 نقطة، في المركز العاشر، مقابل 9 نقاط للفجيرة الرابع عشر.

وحسم التعادل 2-2 مباراة العروبة وضيفه الذيد على ملعب الأول، وتقدم «أصحاب الأرض» بهدفي فيليب أستوبرفيك في الدقيقة 51، وسعيد عبيد في الدقيقة 71، وعادل للذيد الحساني تامبورا في الدقيقة 74، وأرنست ثيري في الدقيقة 94، ليرفع العروبة رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث عشر، مقابل 18 نقطة للذيد السابع.