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الرياضي

جالتييه: الأبطال ليست المعيار

جالتييه: الأبطال ليست المعيار
26 نوفمبر 2022 20:30

برلين (د ب أ-ستاتس بيرفورم)

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يرى كريستوف جالتييه المدير الفني لباريس سان جيرمان، أن النجاح في دوري أبطال أوروبا لا ينبغي أن يكون محدداً لمشروعه الحالي مع النادي الفرنسي.
وهيمن سان جيرمان على الألقاب المحلية في فرنسا في العقد الماضي، حيث توج بلقب الدوري 8 مرات كما فاز بلقب كأس فرنسا وكأس الرابطة 6 مرات، لكنه عجز عن التتويج بلقب دوري الأبطال، رغم بلوغه المباراة النهائية في 2020 قبل خسارته بهدف أمام بايرن ميونيخ.
وقال جالتييه لصحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الخميس: "هناك عشرة فرق تطمح في كل موسم للفوز بلقب دوري الأبطال، وفريق واحد فقط يحقق هذا الإنجاز، ولا تنجح الفرق التسعة الأخرى، هل ينبغي إقالة مدربيهم؟ لا".
وأضاف: "من الصعب للغاية الفوز بلقب دوري الأبطال، لا أحاول أن أحمي نفسي ولكن الأندية الكبرى في أوروبا لديها هدف ولا تغير كل شيء بسبب عدم فوزها باللقب".
وأشار "هناك أمثلة عديدة، أتلتيكو مدريد بلغ النهائي مرتين ولم يفز، النادي واصل ثقته في المدرب دييجو سيميوني ومشروعه الرياضي، والأمر ذاته ينطبق على بيب جوارديولا، حيث لم يفز مانشستر سيتي باللقب لكن النادي لايزال يؤمن بأفكاره".
وختم جالتييه بالقول "أعتقد أنه سيكون من الخطأ تغيير المشروع الرياضي لباريس سان جيرمان، إذا لم نفز بلقب دوري الأبطال، أعتقد أنه مسار، بالطبع لا تبلغ مدته عشرة أعوام، ولكن لا ينبغي أن نغير كل شيء إذا لم نفز باللقب هذا العام".

باريس سان جيرمان
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي
جوارديولا
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