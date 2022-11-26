ليو بيرجير بطل «فئة النخبة» في بطولة العالم للترايثلون بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)



أُسدل الستار اليوم «السبت» على منافسات نهائيات بطولة العالم للترايثلون «أبوظبي 2022» برعاية ضمان التي استضافتها أبوظبي للمرة الأولى على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من 23 إلى 26 نوفمبر، في جزيرة ياس، بمشاركة أبرز رياضي الترايثلون حول العالم.

ونجح الفرنسي ليو بيرجير من اقتناص لقب «نخبة الرجال»، بحصوله على المركز الأول، محققاً زمناً قياسياً قدره 01:44:14 ساعة، ليصبح المصنف الأول على مستوى العالم، فور إعلان فوزه بلقب البطولة، وتبعه الأميركي مورجان بيرسون بزمن 01:44:25 ساعة، متقدماً بـ 0.09 ثوانٍ على البلجيكي جيل جينس.

في حين جاء المصنف الأول على مستوى العالم سابقاً النيوزيلندي هايدن وايلد في المركز السادس، بزمن 01:45:13 ساعة.

وافتتحت منافسات اليوم الختامي، بسباق للترايثلون البارالمبي التتابعي المختلط والمفتوح بمشاركة 9 فرق، وتضمن السباق، السباحة لمسافة 150 متراً، وركوب الدراجات الهوائية لمسافة 4.5 كيلومتر، والجري لمسافة 1.2 كيلومتر.

واُختتمت المنافسات بفوز فريق أستراليا 2 محققاً زمناً 01:03:47 ساعة، متقدماً بـ 2:59 دقيقة على الفريق الأميركي 1، في حين جاء الفريق الأميركي 2 في المركز الثالث متخلفاً بـ 3:12 دقيقة.

وبهذه المناسبة، قال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «تكللت جهودنا المبذولة في تنظيم نهائيات بطولة العالم للترايثلون في أبوظبي بنجاح مذهل أبهر جميع الفرق المشاركة والجماهير الحاضرة في البطولة، واستمتعنا بالمنافسات القوية لأبرز الرياضيين العالميين في جزيرة ياس، الوجهة الرياضية الرائدة التي شكّلت ركيزة أساسية في نجاح استضافة الحدث، وبهذه المناسبة، أتوجه بجزيل الشكر لكل من أسهم وشارك في هذا النجاح الذي شهدناه معاً، والمستوى الاحترافي على صعيد التنظيم».

وأضاف: «يأتي هذا النجاح تتويجاً للجهود والمساعي الدؤوبة من الجميع في دعم استضافة الحدث، والمساهمة بفعالية في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي العالمية وجهةً رائدةً لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية في المنطقة والعالم أجمع».



ومن جانبها، قالت ماريسول كاسادو، رئيسة الاتحاد الدولي للترايثلون، عضو اللجنة الأولمبية الدولية: «اختتمت نهائيات بطولة العالم للترايثلون بنجاحات عديدة، تتويجاً لأداء استثنائي ومنافسات قوية لأبرز رياضيي للترايثلون العالميين الذين أظهروا مثالاً مشرفاً للياقة البدنية العالية والإصرار والمثابرة لتحقيق النجاح بحضور جماهيري رائع، وشهدت المنافسات مشاركة الرياضيين من مختلف الفئات، الأمر الذي يعكس تكامل وشمول رياضة للترايثلون التي تتناسب مع قدرات مختلف أفراد المجتمع، سعداء للغاية بالمكانة التي تكتسبها الرياضة وزيادة عدد المشاركين عاماً بعد عام، ونتقدم بالشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي، واتحاد الترايثلون، وشركة ضمان على حرصهم الدائم وجهودهم المتواصلة من أجل دعم استضافة الحدث الرياضي على مدار أسبوع، وتقديم تجربة فريدة لا تنسى».

وضمت النهائيات مشاركة أكثر من 80 اتحاداً دولياً في الحدث المرموق، ومنافسات قوية على مدار 3 أيام مليئة بالأجواء الحماسية، وأشاد مسؤولو الاتحادات العربية والعالمية الذين برزت مشاركاتهم في هذا الحدث المرموق بالدور التنظيمي الهائل الذي قام به المسؤولون في أبوظبي.

وقال اللواء أحمد ناصر، رئيس الاتحاد العربي والمصري للترايثلون: «سعيد جداً بحضوري نهائيات بطولة العالم للترايثلون في أبوظبي، اليوم يتحقق حلمنا بوجود رياضة الترايثلون في المنطقة العربية، إنه فخر عربي باستضافة الحدث الرياضي العالمي على أرض عربية».

وأضاف: «أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الإمارات والمنظمين ومجلس أبوظبي الرياضي على حسن التنظيم والضيافة، متمنياً التوفيق الدائم، حيث يعد نجاح استضافة الحدث العالمي إضافة جديدة إلى سجل الإمارات الحافل بالعديد من الإنجازات في شتى المجالات».



وقال راشد عيسى الكندري، رئيس الاتحاد الكويتي للترايثلون: «منذ بداية العام الحالي، حرص الاتحاد الكويتي للترايثلون على تقديم كامل الدعم اللازم للاعبين للمشاركة في بطولة العالم للترايثلون في أبوظبي، والتي تعد نسخة متميزة ومحط أنظار العديد من الاتحادات الرسمية والأكاديميات والمؤسسات في المنطقة».

وأضاف: «نتقدم بالشكر لهيئة الرياضة في الكويت على دعمها اللامحدود لنا للمشاركة في بطولة العالم في أبوظبي، والتي تعد ثاني مشاركة رسمية توجت بنتائج متميزة مماثلة للنتائج التي تم تحقيقها العام الماضي. ونتمنى أن نستضيف في دولة الكويت مثل هذه البطولات العالمية، كما نتوجه بالشكر الجزيل إلى الإمارات وحكومة أبوظبي والقائمين على التنظيم الاحترافي للبطولة، والتي شهدنا فيها أجواء أبهرت جميع المشاركين والحاضرين».

وصرّح علي مقبول، رئيس الاتحاد السعودي للترايثلون: «تعد المشاركة هي الأولى لنا في بطولة عالمية للترايثلون، وذلك تزامناً مع مُضي عام واحد على تأسيس الاتحاد السعودي، وتكللت جهودنا خلال فترة التحضير للبطولة بنجاح مبهر، من خلال مشاركتنا بلاعبين من فئة الناشئين أكواثلون يشاركون في منافسات تحت عمر 23، بالإضافة إلى مشاركات عدة في منافسات السوبر سبرينت الرجال والأولمبيك، ونرى أنها بداية قوية لنا ستمكننا من اكتساب الخبرة اللازمة للمنافسة على المراكز الأولى في النسخ القادمة من البطولة».

وعن رأيه في تنظيم أبوظبي البطولة العالمية، قال مقبول: «تنظيم متميز وذو مستوى عالمي، بالأخص مع تغيير موقع البطولة هذه السنة عن السنة السابقة، إن أكثر ما يميز نسخة هذا العام هو اختيار ياس باي مضماراً للمنافسة، ما يعطي دفعة من الحماس لجميع المشاركين في البطولة».

وقال عبدالله عبد السلام، رئيس الاتحاد البحريني، نائب رئيس اتحاد غرب آسيا للترايثلون: «نفخر بأن تستضيف إحدى دول الخليج العربية نهائي البطولة العالمية للترايثلون، الأمر الذي يبرهن الدور الكبير لدول مجلس التعاون الخليجي في تنظيم مثل هذه البطولة المهمة عالمياً، وأن مشاركة الاتحاد البحريني للترايثلون هذا العام، تعد ثالث مشاركة له في بطولة العالم للترايثلون، حيث نشارك من خلال لاعبَين محترفين، وهذا إنجاز كبير لنا في مملكة البحرين، ونحن نبذل الجهود كافة للمشاركة بأكبر عدد من اللاعبين في الفئات كافة في البطولة».