أستراليا تعقّد موقف تونس

الوكرة (د ب أ)

جدد منتخب أستراليا آماله في التأهل لدور الـ16 ببطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حالياً بقطر، عقب فوزه على المنتخب التونسي 1/ صفر، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على استاد الجنوب، في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة.

ويدين المنتخب الأسترالي بالفضل في هذا الفوز للاعبه ميتشيل دوك، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 23.

وحصد المنتخب الأسترالي أول ثلاث نقاط له في النسخة الحالية من البطولة وتوقف رصيد منتخب تونس عند نقطة واحدة.

كان منتخب أستراليا خسر في الجولة الأولى أمام نظيره الفرنسي، بطل العالم، 1/ 4، فيما تعادل المنتخب التونسي مع الدنماركي سلبياً.

ويلتقي المنتخب التونسي مع المنتخب الفرنسي في الجولة الأخيرة يوم الأربعاء المقبل، فيما يلعب المنتخب الأسترالي مع نظيره الدنماركي في ذات اليوم.