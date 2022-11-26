رافينيا: «السامبا» لا يستحق نيمار!

معتز الشامي (دبي)



خرج البرازيلي رافينيا عن صمته، ليرد على الجماهير التي وجهت اللوم والانتقادات القوية إلى نيمار نجم «السامبا» الذي تعرض للإصابة بالتواء في كاحل القدم اليمنى، خلال الفوز على صربيا 2- صفر، في الجولة الأولى من «مونديال قطر 2022»، ويغيب بسببها إلى نهاية دور المجموعات.

وأشار رافينيا لاعب برشلونة الإسباني إلى أن نيمار لا يتم معاملته بالطريقة التي تليق به، على عكس التقدير الذي يحظى به ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو من مشجعي الأرجنتين والبرتغال على الترتيب، بينما يأمل المشجعون البرازيليون في كسر ساق نيمار، يا له من أمر محزن!

وكشف رافينيا عبر حسابه الشخصي، في مواقع التواصل الاجتماعي عن أن أكبر خطأ في مسيرة نيمار، هو أنه وُلد برازيلياً، وأن هذا البلد لا يستحق موهبته!

وأحدثت آراء لاعب منتخب البرازيل ردة فعل كبيرة، حيث تلقى دعماً كبيراً بسبب دفاعه عن نيمار.

وكان طبيب منتخب البرازيل قد أعلن تفاصيل إصابة نيمار، مؤكداً أن اللاعب يعاني من التواء في الكاحل، وهناك تورم في موضع الإصابة، ما يعني حاجته إلى الراحة والخضوع لجلسات تأهيل طبي.

ويستعد البرازيل لمواجهة سويسرا يوم الاثنين المقبل، ضمن المجموعة السابعة، في مباراة ينتظر أن تشهد ندية وقوة بين الفريقين، ويحتل «السامبا» المركز الأول وله 3 نقاط بالتساوي مع سويسرا، مقابل لا شيء للكاميرون وصربيا.