بيرهالتر يتوقعها ساخنة بعيداً عن السياسة

الدوحة (أ ف ب)

أكد جريج بيرهالتر مدرب المنتخب الأميركي، أن السياسة لن تدخل في مباراة بلاده المصيرية ضد إيران في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لمونديال قطر الثلاثاء المقبل.

وجاء كلام المدرب بعد أن فرض رجاله التعادل السلبي على إنجلترا المرشحة للمنافسة على اللقب في الجولة الثانية، ما يترك الباب مفتوحًا على مصراعيه في المجموعة الثانية بعد فوز قاتل لإيران 2- صفر على ويلز.

تتصدر إنجلترا بأربع نقاط مقابل ثلاث لإيران واثنتين للولايات المتحدة ونقطة لويلز.

ستكون المواجهة المنتظرة إعادة لمباراة كأس العالم 1998 المشحونة سياسياً بين الخصمين الجيوسياسيين، والتي فازت بها إيران 2-1 في دور المجموعات، وأطلق عليها لقب «أم مباريات كرة القدم».

لكن بيرهالتر أصر على أنه رغم استمرار التوترات بين البلدين، فإنه لن يكون للسياسة مكان الثلاثاء.

قال في هذا الصدد «لقد لعبت في ثلاث دول مختلفة، ودرّبت في السويد، والشيء الذي يميز كرة القدم هو أنك تقابل العديد من الأشخاص المختلفين من جميع أنحاء العالم، ويجمعكم حب مشترك لهذه الرياضة».

وتابع: «أتصور أن المنافسة ستكون شديدة بسبب حقيقة أن كلا المنتخبين يريدان العبور إلى الدور الثاني - ليس بسبب السياسة أو بسبب العلاقات بين بلدينا. نحن لاعبو كرة قدم وسننافس وسينافسون بدورهم وهذا كل ما في الأمر».

ستكون الولايات المتحدة بحاجة للفوز للتأهل للدور الثاني للمرة الثالثة توالياً بعد 2010 و2014 «غابت عن 2018»، فيما قد يكون التعادل كافياً لإيران، إذا ما خدمتها نتيجة إنجلترا وويلز للعبور إلى الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها.