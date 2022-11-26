«رادار» يوفنتوس يرصد سافيتش في المونديال

الدوحة (د ب أ)

رغم البداية المتعثرة مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2022، المقامة حالياً بقطر، فرض لاعب خط الوسط الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش «27 عاماً» نفسه كأكثر اللاعبين الذين ترغب الأندية في التعاقد معهم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المرتقبة في يناير المقبل بعد انتهاء المونديال.

وخسر المنتخب الصربي مباراته الأولى في المونديال الحالي بثنائية نظيفة أمام المنتخب البرازيلي، ضمن منافسات المجموعة السابعة في الدور الأول للبطولة.

ولكن سافيتش لاعب خط وسط لاتسيو الإيطالي يبدو بقوة على «رادار» نادي يوفنتوس الإيطالي، الذي يواصل محاولاته لإعادة بناء فريق قوي قادر على المنافسة، بعد الكبوة التي تعرض لها في العامين الماضيين.

وتسبب اهتمام يوفنتوس باللاعب في أن يعلن كلاوديو لوتيتو رئيس نادي لاتسيو، عدم التفريط في اللاعب إلا بعد الحصول على 100 مليون يورو.

وأشارت صحيفة «لا جازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، في تقرير تنشره غداً الأحد إلى أن 60 مليون يورو قد يكون مبلغاً واقعياً للصفقة في يناير المقبل.

وقد يأمل يوفنتوس الآن في عدم استمرار المنتخب الصربي كثيراً في المونديال الحالي، خشية ارتفاع سعر اللاعب، حيث يتطلع للتعاقد معه في صيف 2023 على أقصى تقدير مقابل نحو 40 مليون يورو.

وكان يوفنتوس تعاقد، على سبيل المثال، مع المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش من فيورنتينا الإيطالي مقابل 80 مليون يورو، ليصبح من أبرز نجوم الفريق في الموسم الحالي.

ويلعب فانيا شقيق ميلينكوفيتش سافيتش في فريق تورينو الإيطالي، كما كان حارساً لمرمى مرمى المنتخب الصربي في مباراته أمام البرازيل بالمونديال الحالي.

وكان والد اللاعبين لاعباً محترفاً أيضاً، وولد ميلينكوفيتش وفانيا في إسبانيا وعاشا فترة من صغرهما في النمسا.

وطبقاً لرأي خبير سوق الانتقالات الإيطالي دانييلي لونجو، فإن تعاقد يوفنتوس مع ميلينكوفيتش سافيتش، سيكون بمثابة النهاية لمسيرة ثلاثة لاعبين مع فريق السيدة العجوز.

وأشار لونجو إلى أنه في حالة تعاقد يوفنتوس مع اللاعب، سيتم بيع الأميركي ويستون ماكيني ورحيل الأرجنتيني لياندرو باريديس، الذي يلعب للفريق على سبيل الإعارة فقط وقد يعود إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

كما ينتظر ألا يمدد يوفنتوس، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب الدوري الإيطالي، تعاقده مع الفرنسي أدريان رابيو.