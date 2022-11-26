«زفان» يُحلق بلقب غنتوت للبوانيش الشراعية

مصطفى الديب (أبوظبي)

حلق «زفان» لمحمد علي يوسف البشر بلقب سباق غنتوت للبوانيش الشراعية، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية على كورنيش العاصمة الجمعة، وحصل البطل على 30 ألف درهم جائزة مالية.

وجاء ثانياً في السباق الذي شارك فيه 50 بانوشاً «حشيم» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وحصل الوصيف على 29 ألف درهم، أما المركز الثالث فكان من نصيب «مهاجر» لماجد أحمد خادم المهيري وحصل على 27 ألف درهم، ورابعاً حل «نمران» لعمر عبد الله المرزوقي وحصل على 26 ألف درهم، فيما حل خامساً «عقاب» لعبد الله بلال النوبي وحصل على 24 ألف درهم.

وفي المركز السادس جاء «طوفان» لحمد راشد محمد راشد الرميثي وحصل على 22 ألف درهم، فيما كان المركز السابع من نصيب «الفهد» لجاسم محمد أحمد علي وحصل على 20 ألف درهم، وثامناً جاء «الرقم 1» لإدارة أمن المواصلات بدبي، وحصل على 18 ألف درهم، وتاسعاً حل «الداعي» ليوسف عبد العزيز الحمادي وحصل على 16 ألف درهم، وفي المركز العاشر جاء «السرب» للحر راشد خادم المهيري وحصل على 14 ألف درهم.

وجاءت الجولة الثالثة من هذه الفئة قوية وحماسية من البحارة المشاركين، الذين وصل عددهم إلى 350 بحاراً موزعين على 50 بانوشاً، وأقيم السباق لمسافة ثمانية أميال بحرية وسط أجواء طقس رائعة وأجواء تنافسية مميزة ساهمت في خروج السباق بشكل مميز للغاية.