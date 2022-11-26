الشارقة يعود إلى صدارة دوري السلة

علي معالي (دبي)

استعاد الشارقة قمة دوري رجال السلة، في ظل غياب شباب الأهلي عن الجولة الثامنة، بعدما هزم الظفرة بنتيجة 85-57 بنتيجة أشواط 28-20,26-15,16-11,15-11، ليرفع «الملك» رصيده إلى 13 نقطة، والظفرة إلى 7 نقاط.

وحقق فريق الوحدة مفاجأة من العيار الثقيل، وهزم الوصل 100-81، وتعتبر النتيجة مفاجأة الجولة الثامنة، وذلك على صالة زعبيل بدبي، وهو الفوز الثاني لـ «العنابي» هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، واستطاع السوري نضال بكري مدرب «أصحاب السعادة» قيادة فريقه في المباراة بشكل متميز، محققاً انتصاراً سيرفع كثيراً من معنويات فريقه في الفترة المقبلة.

تفوق الوحدة في الأشواط الثاني والثالث بنتيجة 32-18,24-23,24-18، في حين تقدم الوصل في الربع الأول فقط بنتيجة 22-20، ورفع الخاسر رصيده إلى 10 نقاط.

وعبر نضال بكري عن سعادته بهذه الروح، التي خاض بها فريقه المباراة قائلاً: نجحنا في علاج جُرح مباراة النصر في الجولة السابعة، وحاولنا قبل لقاء الوصل الاهتمام بالعامل النفسي للاعبين، ولذلك أظهر العنابي مستوى جيداً أمام الفهود.

وأضاف: صادفنا موقف غريب للاعب مامادو، حيث حصل مع نهاية الدقيقة الثالثة من الربع الثاني على 4 أخطاء، وسحبته من الملعب حتى عاد قبل نهاية الربع الثالث بدقائق معدودة، وسجل جيمس ريتشارد أكبر عدد من نقاط الفريق 39 نقطة، ومامادو 26 نقطة، وحسين عمر 21 نقطة، راشد خلفان 17 نقطة، وكانت عناصر الفريق المحلية في مستوى مميز للغاية.