7 نقاط تحقق «الحصاد الآسيوي الأفضل»

سلطان آل علي (دبي)

أظهرت المنتخبات الآسيوية صورة استثنائية خلال الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

وتتميز هذه المشاركة بأفضلية تواجد 6 منتخبات آسيوية وهو الرقم الأعلى على الإطلاق في تاريخ المسابقة.

وقد حققت منتخبات آسيا رقماً قياسياً خاصاً، وذلك بحصولها على 7 نقاط خلال أول جولة من المونديال وهو الرقم الأعلى بتاريخها.

حيث تمكّن السعودية واليابان من الفوز على الأرجنتين وألمانيا في لحظات تاريخية لن تنساها القارة والعالم. كما تمكّن المنتخب الكوري الجنوبي من مجاراة منتخب الأوروجواي، بل التفوق عليه حتى في مباراتهما التي انتهت بالتعادل السلبي، في حين خسرت منتخبات قطر وأستراليا وإيران في الجولة الأولى بصورة مخيبة للآمال.

وإذا ما نظرنا إلى نسبة النقاط المحققة لكي نوجد العدل في المقارنة بين النسخ، فستكون نسبة النقاط بهذه النسخة 39% وهي في الترتيب الثالث عبر تاريخ المنتخبات الآسيوية في المسابقة الكبرى.

وتتصدر نسخة 2010 القائمة، وذلك عندما جمعت المنتخبات 6 نقاط من أصل 12 متاحة في الجولة الأولى، حيث انتصرت كوريا الجنوبية على اليونان بهدفين نظيفين، واليابان على الكاميرون بهدف نظيف، بينما خسرت أستراليا وكوريا الشمالية من ألمانيا والبرازيل.

وفي المرتبة الثانية، تأتي النسخة الماضية في 2018 بنسبة 40%، حيث حققت آسيا 6 نقاط من أصل 15 متاحة، بعدما انتصرت إيران على المغرب بهدف نظيف واليابان على كولومبيا بنتيجة 2-1.

وسبق للمنتخبات الآسيوية الخروج بصفر من النقاط في الجولة الأولى وذلك في 1998 (4 منتخبات) و1990 و1986 (منتخبان) و1978 و1966 و1954 (منتخب وحيد).