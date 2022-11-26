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الرياضي

طارمي.. «تميز منفرد»!

طارمي.. «تميز منفرد»!
26 نوفمبر 2022 13:30

 
سلطان آل علي (الاتحاد)


تفوق منتخب إيران على ويلز في «مباراة دراماتيكية»، سيطر عليها الإيرانيون عرضاً وطولاً، وأهدروا فرصاً عديدة منها اثنتان في العارضة والقائمين، حتى جاءت لحظة المكافأة بهدفين في الوقت بدل الضائع 98 و101.
ويعد الهدف الأول هو أكثر أهداف الانتصار تأخراً في تاريخ كأس العالم منذ 1966، ولكن بعيداً عن كل ذلك، كان هناك تميز خاص لمهدي طارمي اللاعب الأهم في الفريق.
حقق طارمي رقماً خاصاً واستثنائياً بصناعته 8 فرص للتسجيل في اللقاء، تحوّل أحدها إلى هدف.
ويعد الرقم هو الأعلى في مباراة واحدة بـ«المونديال» منذ 2014، حينها تمكّن البلجيكي كيفين دي بروين من صناعة 10 فرص في مباراة دور الـ16 أمام أميركا، ولكن خلال 120 دقيقة، حيث امتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية، ورجحت كفة بلجيكا 3-1. 

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أما آخر لاعب تمكّن من صناعة 8 فرص، خلال 90 دقيقة فقط، فهو الإسباني تشافي هيرنانديز مع إسبانيا أمام البرتغال في دور الـ16 لـ«نسخة 2010»، وفاز «الماتادور» بهدف.

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