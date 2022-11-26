«الآسيويون».. الفوز بـ«الاستحواذ الأقل»!



سلطان آل علي (دبي)



حققت المنتخبات الأقل استحواذاً في «مونديال 2022» مفاجآت مدوية، من خلال الفوز وتقديم المتعة والحماس والقتال لمحبي «الساحرة المستديرة»، بل ودخلت التاريخ بأرقام قياسية.

على صعيد التاريخ في كأس العالم منذ 1966، تبقى أقل نسبة استحواذ جلبت الفوز 26% لكوريا الجنوبية أمام ألمانيا في «مونديال 2018»، عندما انتصر «أبناء الشمشون» الكوري بـ«ثنائية» وأقصوا «الماكينات» من دور المجموعات.

وفي النسخة الحالية حضرت ثاني أقل نسبة استحواذ حققت الفوز، والمصادفة أن الأمر يتكرر من جديد بين ممثلي شرق آسيا والألمان.

تمكن اليابان من قلب النتيجة على «المانشافت» والانتصار 2-1 والاستحواذ 26.1% فقط.

وفي المرتبة الثالثة، يأتي سويسرا الذي استحوذ على الكرة 27.1% خلال المباراة التي تفوق فيها بهدف على إسبانيا عام 2010، ورغم ذلك فإن «الماتادور» حقق اللقب في نهاية البطولة.

ويأتي «الأخضر» السعودي رابعاً، عندما فاجأ الأرجنتين والعالم بالفوز 2-1 في النسخة الحالية، وبنسبة 30.9%. وفي المركز الخامس، يأتي استحواذ إيران والذي بلغ 32.2% عندما تفوق على المغرب 1- صفر في «نسخة 2018»، وجاء الهدف في الدقيقة 95.

والملاحظ أنّ 4 من المباريات الخمس «الأقل استحواذاً» حضرت في النسختين الماضية والحالية، مما يشير إلى تطور الكثير في المنظومات الدفاعية، مما أدى إلى وجود انتصارات ونتائج لم تكن تحدث في السابق.