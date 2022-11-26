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الرياضي

«السيناريو الإسباني» ينصف الأرجنتين

«السيناريو الإسباني» ينصف الأرجنتين
26 نوفمبر 2022 13:09

لوسيل (د ب أ) 

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أعرب الأرجنتيني جوستافو ألفارو المدير الفني للمنتخب الإكوادوري لكرة القدم، أن مواطنه ليونيل ميسي مهاجم المنتخب الأرجنتيني لا تزال لديه فرصة واقعية للفوز بلقب كأس العالم 2022، المقامة حالياً في قطر، رغم البداية السيئة للفريق في المونديال.
وخسر المنتخب الأرجنتيني بشكل مفاجئ مباراته الأولى في البطولة أمام نظيره السعودي 1/ 2، ولكنه يلتقي اليوم السبت نظيره المكسيكي في المباراة الثانية بالبطولة.
وقال ألفارو «60 عاماً»: «المنتخب الأرجنتيني يمتلك كل ما يريد ليصبح بطلاً للعالم... كانت الهزيمة أمام السعودية مؤلمة. ولكن الفريق يمكنه التتويج بلقب كأس العالم إذا نجح في استعادة اتزانه وإدارة الأمر بشكل قوي».
واستدعى ألفارو ذكريات بطولة كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، عندما خسر المنتخب الإسباني مباراته الأولى في البطولة لكنه توج باللقب في النهاية.

ميسي
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