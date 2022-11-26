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الرياضي

94 % نسبة الحضور الجماهيري

94 % نسبة الحضور الجماهيري
26 نوفمبر 2022 13:05

 
رضا سليم (دبي)

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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» عن أن مبيعات كأس العالم تجاوزت 3 ملايين تذكرة، في حين بلغت نسبة الحضور الجماهيري 94% بعد الجولة الأولى، وقال «الفيفا» في بيان صحفي: «تظهر الأرقام الرسمية أن متوسط الحضور الإجمالي للمباراة يبلغ 94% مقارنة بسعة الملاعب المخصصة للحدث، حيث تم بيع أكثر من 3 ملايين تذكرة للبطولة، في حين شهدت مباراة البرازيل وصربيا، والتي أقيمت على استاد لوسيل أعلى نسبة حضور للمباريات، وسجلت 88103 مشجعين، والتي فاز فيها «السامبا» بهدفين.
وأشار «الفيفا» إلى أن مهرجان المشجعين الذي أقيم في «حديقة البدع» بالدوحة حقق أعلى نسبة حضور تراكمي، حيث بلغ إجمالي الحضور 98 ألف متفرج على مدار اليوم.

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