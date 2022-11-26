صحف هولندا: «البرتقالي» عاجز!



علي معالي (دبي)



تركت مباراة هولندا والإكوادور، ضمن الجولة الثانية بالمجموعة الأولى، والتي انتهت بالتعادل 1-1، ردود فعل واسعة في الأوساط الهولندية، لدرجة أن الصحف أكدت أنها الأسوأ مع فان جال، ووصفت «البرتقالي» بـ «العاجز».

ورأت صحف هولندا أن منتخب بلادها، يعاني عجزاً هجومياً لم يسبق له مثيل منذ سنوات، والاكتفاء بالتسديد مرتين أمر يحدث لفريق أوروبي للمرة الأولى منذ «مونديال 1966»، بينما سدد الإكوادور 14 كرة.

ويعترف فرينكي دي يونج لاعب هولندا بأنهم قدموا عرضاً سيئاً أمام الإكوادور، وأقل من المستوى الذي ظهر به الفريق في لقاء السنغال.