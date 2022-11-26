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الرياضي

«بائع الحليب» يخطف الأضواء من «الدون» و«البرغوث»

«بائع الحليب» يخطف الأضواء من «الدون» و«البرغوث»
26 نوفمبر 2022 13:02

 
رضا سليم (دبي)

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اتجهت الأضواء إلى المهاجم الإكوادوري إينير فالنسيا، الذي سجل ثالث أهدافه في «المونديال»، بعدما أحرز «ثنائية» أمام قطر، وهدفاً في شباك هولندا.
وحقق فالنسيا عدداً من الأرقام القياسية، في أول مباراتين بكأس العالم 2022، أبرزها أنه أصبح أكبر لاعب يسجل الهدف الافتتاحي، بإحدى دورات كأس العالم عن 33 عاماً و16 يوماً، ورابع لاعب يحرز 6 أهداف على التوالي لمنتخب بلاده في «المونديال»، بعد أوزيبيو وباولو روسي وأوليج سالينكو.
وذكرت شبكة «أوبتا» للإحصاءات، أنه لا يوجد لاعب سجل أهدافاً أكثر من فالنسيا في كأس العالم منذ نسخة البرازيل 2014، ورغم عدم مشاركته مونديال روسيا 2018، إلا أنه يتساوى بأهدافه مع رونالدو وميسي «6 أهداف»، سجلها «الثنائي» في دور المجموعات، خلال آخر 3 نسخ لكأس العالم.
المثير أن «السوبر مان» أو «بائع الحليب»، كما يطلق عليه في بلاده، يتحدى ميسي ورونالدو الموجودين في «نسخة قطر».
وبحسب شبكة «سكواكا» للإحصاءات، فإن فالنسيا هو صاحب آخر 6 أهداف، سجلتها الإكوادور في «المونديال»، وأشارت إلى أن صاحب الـ33 عاماً أصبح أول لاعب في تاريخ كأس العالم، يحرز 6 أهداف متتالية لمنتخب من أميركا الجنوبية، وأيضاً الهداف التاريخي للإكوادور، بعدما سجل نصف عدد أهداف منتخب بلاده في المونديال، حيث تملك الإكوادور 12 هدفاً.
يذكر أن هدف فالنسيا تسبب في إقصاء قطر رسمياً من البطولة قبل الجولة الختامية، بعدما انتهت مباراة الإكوادور مع هولندا بالتعادل 1-1.
 
 
 

قطر
مونديال 2022
كأس العالم 2022
الإكوادور
هولندا
كريستيانو رونالدو
ليونيل ميسي
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