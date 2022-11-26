النصر يوقف انتصارات الوصل في «أقوياء اليد»



رضا سليم (دبي)



أوقف النصر انتصارات الوصل في دوري أقوياء اليد، وحقق أول فوز له هذا الموسم على حساب «الإمبراطور» 31 - 27 في المباراة التي أقيمت بصالة راشد بن حمدان، في «ديربي دبي»، ضمن الجولة الثالثة للبطولة، ليرفع «العميد» رصيده إلى 5 نقاط، من فوز وخسارتين، فيما رفع الوصل رصيده إلى 7 نقاط من فوزين وخسارة.

المثير أن المواجهة كانت بين اثنين من المدربين المواطنين هما سعيد محمد «النصر»، وخالد أحمد البلوشي «النصر».

وحقق مليحة مفاجأة من «العيار الثقيل» بالتعادل مع شباب الأهلي 24 - 24 في المباراة التي أقيمت بصالة مليحة، وانتهى الشوط الأول بتقدم «الفرسان» 12 - 10، إلا أن أصحاب الأرض قلبوا الطاولة في الشوط الثاني، وخطفوا التعادل الأول هذا الموسم، ورفعوا رصيدهم إلى 4 نقاط من خسارتين وتعادل، بينما رفع «الفرسان» رصيده إلى 7 نقاط، من فوز وتعادلين، ويعتبر شباب الأهلي الفريق الوحيد الذي حقق تعادلين في 3 جولات، بعدما تعادل في الجولة الماضية مع الجزيرة.