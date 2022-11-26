«زايد العليا» و«أبوظبي للرياضات الجليدية» يوقعان مذكرة تفاهم



أبوظبي (وام)



وقعت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مذكرة تفاهم، مع نادي أبوظبي للرياضات الجليدية، بشأن التعاون والعمل المشترك لتطوير وتنمية قدرات أصحاب الهِمم في الرياضات الجليدية، حيث يجري تكوين فريق لرياضة هوكي الجليد من أصحاب الهمم فئة الصم منتسبي المؤسسة، بما يتفق وأهداف وغايات النادي، ونشر الوعي والمعرفة حول الرياضات الجليدية، وتأسيس الفرق الرياضية المختلفة، للمشاركة في كل المسابقات والبطولات.

وقع مذكرة التفاهم عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهِمم، عبدالله عبد العالي الحميدان الأمين العام للمؤسسة، وعن نادي أبوظبي للرياضات الجليدية، حمد عبيد الشرياني المدير التنفيذي للنادي، وحضر مراسم التوقيع التي جرت بمقر المؤسسة لفيف من قيادات الجانبين.



وبموجب مذكرة التفاهم تُسجل مؤسسة زايد العليا لاعبي الأندية الرياضية التابعة لها من أصحاب الهِمم للتدريب على الأنشطة الرياضية المتاحة في نادي أبوظبي للرياضات الجليدية وتشجيعهم على الانخراط فيها، واستقطاب العنصر النسائي منهم للمشاركة مستقبلاً في هذه الرياضات، مع توفير كافة التسهيلات التي يحتاجها النادي في برامج تدريبهم، وتُوعي موظفي النادي فيما يخص التعامل مع أصحاب الهِمم، بينما يُوفر النادي مقرّ التدريب، والمعدات وأدوات التزلج للاعبين مع مراعاة كافة إجراءات الأمن والسلامة، إضافة إلى تنظيم المشاركات في البطولات والمسابقات والفعاليات التي تتوافق مع أصحاب الهِمم، وتنويع مشاركتهم في أنشطة الرياضات الجليدية، وتقديم كافة التسهيلات والخدمات في سبيل ذلك، وإشراك المتدربين في معسكرات التدريب الداخلية.

وأشاد عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بما يحققه النادي من إنجازات رياضية على المستويات الإقليمية والدولية لدولة الإمارات التي تستحق دائماً المركز الأول والميداليات الذهبية لدعمها المتواصل لأبنائها.

وأضاف: إن هذه الفئة العزيزة جزء من مجتمعنا الواحد، فإننا نتطلع دائماً لدمجهم فيه من خلال البرامج والفعاليات التي تنفذها المؤسسة، ولاسيما الرياضية منها بمشاركة فعالة من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة في إطار التعاون الاجتماعي.

من ناحيته قال حمد عبيد الشرياني المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضة الجليدية: يسعدنا التعاون مع «زايد العليا» الرائدة بهذا المستوى، لتمكين قدرات منتسبيها، من خلال مزايا هذه اللعبة، ونتطلع للقائهم والمساهمة في تعليمهم الرياضات الجليدية وتحسين مستوياتهم وقدراتهم في هذه اللعبة خلال الأشهر القادمة.

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى نشر الرياضات الجليدية على كافة الأصعدة، وتوجيه فوائدها لتصب في خدمة الشباب من الجنسين على العموم، موضحاً أن الإمارات تعيش نهضة كبيرة في اللعبة التي أخذت في الانتشار، وأصبحت تحقق إنجازات متميزة على الصعيد الإقليمي والقاري والدولي.