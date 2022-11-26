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الرياضي

«الأتليتي» يطلب 100 مليون يورو لبيع فيليكس

«الأتليتي» يطلب 100 مليون يورو لبيع فيليكس
26 نوفمبر 2022 11:28

أنور إبراهيم (القاهرة)


كشفت صحيفة «ماركا» النقاب عن أن النجم البرتغالي الشاب جواو فيليكس «23 عاماً» لاعب أتلتيكو مدريد، والمتألق في فوز منتخب بلاده على غانا في أولى مباريات الفريقين في «مونديال قطر»، والتي انتهت بفوز«برازيل أوروبا» 2-3 سجل منها هدفاً، طلب من إدارة «الروخي بلانكوس» الموافقة على رحيله خلال «الميركاتو الشتوي».
وقالت الصحيفة إن «الأتليتي» لا يمانع رحيله نظراً لمعاناته من صعوبات اقتصادية ومالية.
وأضافت الصحيفة أن فيليكس يستمتع باللعب مع منتخب بلاده أكثر منه مع فريقه المدريدي، إذ أن علاقته مع الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني تتراوح بين الصعود والهبوط، ويشوبها الكثير من التوتر، بسبب عدم إشراكه أساسياً في المباريات في أحيان كثيرة.
وذكرت مصادر صحفية إسبانية وثيقة الصلة بأتلتيكو مدريد إن النادي يأمل في استمرار جواو فيليكس في تقديم مستوى طيب، حتى يمكن بيعه بأعلى سعر، مشيرة إلى أن خورخي مينديش وكيل اللاعب يبحث له حالياً عن نادٍ آخر.
ويسعى «الأتليتي» للحصول على «شيك» بمبلغ كبير من بيع فيليكس، حتى يمكنه الخروج من أزمته المالية الحالية، ولن يقبل النادي أي عرض يقل عن مائة مليون يورو، وربما طلب أكثر من ذلك على حد قول «ماركا» التي أشارت إلى أن مطالب أتلتيكو المبالغ فيها، قلصت عدد الأندية التي ترغب في الحصول على خدمات هذا النجم الشاب، وحصرتها في 4 أندية هي باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ وتشيلسي ومانشستر يونايتد، وهي الأندية التي سعت للتعاقد معه خلال «الميركاتو الصيفي» الأخير.
ومن جانبها، ذكرت صحيفة «آس» إن «الروخي بلانكوس» يبحث عن تدبير مبلغ 60 مليون يورو على وجه السرعة لتسوية وضعه المالي الحالي. 

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وكشفت عن رغبة سان جيرمان في الحصول على خدمات فيليكس، وإنه أجرى اتصالات بالفعل بالمقربين من اللاعب ووكيل أعماله، نظراً لأن كريستوف جالتييه المدير الفني ولويس كامبوس المدير الرياضي للنادي الباريسي غير مقتنعين تماماً بصفقات الصيف الماضي التي أبرمها النادي. غير أن «آس» أكدت أن سان جيرمان يريد فيليكس على سبيل الإعارة أولاً مع خيار بالشراء بعد ذلك.
ولم يسجل فيليكس إلا 4 أهداف فقط وصنع 3 أهداف أخرى، في 18 مباراة لعبها منذ بداية هذا الموسم، وفقد وضعه أساسياً وأصبح سيميوني يضعه بديلاً في مرات غير قليلة. 

وكان أتلتيكو مدريد تعاقد مع فيليكس القادم من بنفيكا البرتغالي في «صيف 2019»، مقابل 127 مليون يورو، ولم ينجح هذا النجم الشاب في تلبية طموحات وآمال «الأتليتي» بصفة دائمة، ولهذا أصبح رحيله في الشتاء مسألة لا يمكن تجنبها.

قطر
مونديال 2022
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البرتغال
غانا
جواو فيليكس
أتلتيكو مدريد
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