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الرياضي

فان جال.. «جلد الذات»!

فان جال.. «جلد الذات»!
26 نوفمبر 2022 08:45

  
الريان (د ب أ)

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أبدى لويس فان جال، المدير الفني للمنتخب الهولندي لكرة القدم، مرة أخرى عدم رضاه عن عجز فريقه عن الاستحواذ على الكرة، حيث كافح الفريق للحصول على نقطة أمام منتخب الإكوادور.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن المنتخب الهولندي تقدم بهدف سجله كودي جاكبو، مهاجم آيندهوفن، ولكن جاء هذا الهدف من محاولتين فقط على المرمى طوال المباراة.
في المقابل قدم منتخب الإكوادور عرضاً قوياً وكان غير محظوظ بالخروج بالتعادل، حيث تمكن إينر فالنسيا من تسجيل هدفه الثالث في البطولة مطلع الشوط الثاني.
وألغى الحكم هدفا للمنتخب الإكوادوري في الشوط الأول، كما حرم القائم المنتخب الإكوادوري من تسجيل هدف في الدقيقة 60، وقال فان جال إن النقطة التي حصدها المنتخب الهولندي كانت الشيء الوحيد الإيجابي الذي خرج به الفريق من المباراة.
وقال المدرب المخضرم: «أعتقد أننا لم نلعب مباراة جيدة، 
ولم نلعب بشكل جيد في الاستحواذ على الكرة، كانت هذه مشكلتنا في المباراة الأولى، وكل الكرات الثانية، كل التدخلات الثنائية كانت من نصيب الإكوادور، في هذه الحالة أعتقد أنه لا يمكنك الفوز».
وأضاف: «نحن نعمل على الاحتفاظ بالكرة، ونواصل العمل على هذا، سواء فعلنا ذلك أم لا، لا يمكنني ضمان هذا، ولكني أعتقد، أن لدينا العديد من الخيارات في منتصف الملعب ويمكنني تجربتهم».
وبسؤاله عما إذا كان فريقه بحاجة لقائد، قال فان جال: «لا أعتقد أن الأمر بهذه السهولة، لدينا العديد من اللاعبين المختلفين يلعبون الكرة للذين يرتدون ألوانا مختلفة، إنها عملية نحتاج فيها للبحث عن أجوبة في التدريبات».
في المقابل، أعرب جوستافو ألفارو مدرب منتخب الإكوادور، عن إعجابه بالأداء الذي قدمه فريقه.
وقال المدرب الأرجنتيني: «لدينا قائد رائع هو إينر فالنسيا، ولكن بقية فريقنا شباب يفتقد للخبرة، وما قلته لهم قبل المباراة هو أنه لا بأس من الاعتراف بأننا لسنا في نفس كفاءة منافسنا، لا يوجد خطأ في هذا، أعددنا لهذه المباراة
بثقة كبيرة، أنه منحنى تعليمي، يجب أن ننضج، ربما نعبر، ربما لا، ولكن لا يوجد شيء سيغير تصوراتي بشأن لاعبي فريقي، نحن نتحدث عن لاعبين لديهم مستقبل مبهر أمامهم».

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