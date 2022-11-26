أميركا عقدة «الأسود الثلاثة»!



الخور (أ ف ب)

فشلت إنجلترا رابعة النسخة الأخيرة، في فك عقدتها الأميركية، وحسم تأهلها المبكر إلى ثمن النهائي، بسقوطها في فخ التعادل السلبي، على استاد البيت في الخور، بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية، ضمن مونديال قطر لكرة القدم.

وكانت إنجلترا بحاجة إلى الفوز، لتكون أول المتأهلين إلى ثمن النهائي، بعد فوزها الكبير على إيران 6-2 الاثنين الماضي في الجولة الأولى، لكنها عجزت عن هز شباك أميركا وفرطت في الفرصة.

وهي المرة الثالثة التي تفشل فيها إنجلترا في الفوز على أميركا في المونديال خلال ثلاث مواجهات، حيث خسرت أمامها صفر-1 في دور المجموعات عام 1950، وتعادلتا 1-1 في الدور ذاته عام 2010.

وعززت إنجلترا موقعها في صدارة المجموعة برصيد أربع، نقاط بفارق نقطة واحدة أمام إيران التي تغلبت على ويلز 2-صفر ضمن المجموعة عينها.

وكسبت الولايات المتحدة نقطتها الثانية في البطولة بعد الأولى أمام ويلز 1-1 في الجولة الاولى، فيما تجمد رصيد الأخيرة عند نقطة واحدة.

وباتت إنكلترا بحاجة الى التعادل فقط لبلوغ ثمن النهائي، وهي تلاقي ويلز في ديربي بريطاني في الجولة الثالثة الأخيرة، فيما تلعب أميركا مع إيران الثلاثاء المقبل.

وقال قائد إنجلترا هاري كين هداف نسخة 2018: «لم تكن أفضل مبارياتنا، على صعيد الهجوم، كان يجب أن نكون أكثر نجاعة، حصلنا على فرصتين أو ثلاث، احترمنا الخصم المنظّم وموقعهم جيد في المجموعة».

أما الأميركي وستون ماكيني، قال: «أعتقد أننا كنا نستحق أفضل من النقطة، نحن فخورون بأنفسنا، قال البعض إن إنجلترا ستفوز 4-0، لكننا أظهرنا قدرتنا باللعب، وكما لاحظتم لقد سيطرتنا، وكان ينقصنا وضع الكرة في الشباك