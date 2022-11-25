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مونديال 2022: إنجلترا تؤجل التأهل بعد تعادلها مع أميركا

من مباراة إنجلترا وأميركا
26 نوفمبر 2022 01:09

سقطت إنجلترا في فخ التعادل السلبي أمام الولايات المتحدة، الجمعة، على استاد البيت في الخور في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ضمن مونديال كرة القدم الذي تستضيفه قطر منذ الأحد.

وفرطت إنجلترا في فرصة تأهلها المبكر إلى الأدوار الإقصائية. لكنها عززت موقعها في صدارة المجموعة برصيد أربع نقاط بفارق نقطة واحدة أمام إيران التي تغلبت على ويلز 2-صفر الجمعة أيضا ضمن المجموعة عينها.

كانت إنجلترا بحاجة إلى الفوز لتكون أول المتأهلين إلى ثمن النهائي بعد فوزها الكبير على إيران 6-2 الاثنين الماضي في الجولة الأولى، لكنها عجزت عن هز شباك الولايات المتحدة وفرطت في الفرصة.

وهي المرة الثالثة التي تفشل فيها إنجلترا في الفوز على الولايات المتحدة في المونديال في ثلاث مواجهات حيث خسرت أمامها صفر-1 في دور المجموعات عام 1950 وتعادلتا 1-1 في الدور ذاته في 2010.

وكسبت الولايات المتحدة نقطتها الثانية في البطولة بعد الأولى أمام ويلز 1-1 في الجولة الأولى، فيما تجمد رصيد الأخيرة عند نقطة واحدة.

وباتت إنجلترا بحاجة إلى التعادل فقط لبلوغ ثمن النهائي عندما تلاقي ويلز في دربي بريطاني في الجولة الثالثة الأخيرة، فيما تلعب الولايات المتحدة مع إيران الثلاثاء المقبل.

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المصدر: آ ف ب
مونديال 2022
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