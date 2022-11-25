سلطان بن حمدان يشهد انطلاقة جائزة زايد الكبرى للهجن

عبدالله عامر (الوثبة)

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، انطلقت أمس، بميدان الهجن في الوثبة بالعاصمة أبوظبي، منافسات جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن العربية الأصيلة 2022 بمشاركة آلاف المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وتستمر حتى الخميس المقبل بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 51.

وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد التراثي، اليوم الأول للمنافسات التي بدأت بالسباق التراثي المخصص للفئة العمرية من 15 إلى 20 سنة والتي أقيمت بالميدان الغربي للهجن بالوثبة، وذلك في ظل اهتمام اللجنة المنظمة بالسباقات التراثية التي شكلت بداية رياضة الهجن في الدولة، ولتشجيع النشء والشباب على الاهتمام برياضة الآباء والأجداد.

ركضت المطايا المشاركة لمسافة 2 كلم على مدار أشواط السباق التراثي العشرة، خلال منافسات الفترة المسائية.

وحلقت «عتاب» لمالكها محمد عبدالله الخاطري بناموس الشوط الأول في السباق التراثي، وتوجت بالمركز الأول والجائزة المالية وقدرها 100 ألف درهم بعد أن قطعت مسافة الشوط في 3.40.09 دقيقة.

شهد الشوط الثاني فوز «ف» لنهيان محمد المحرمي بالناموس والمركز الأول، وقطع مسافة الشوط البالغة 2 كلم في توقيت زمني قدره 3.15.7 دقيقة، بينما حلق بلقب الشوط الثالث «هتاش» وأهدى مالكه عبد الله حمد الكربي الناموس والمركز الأول بتوقيت 3.11.02 دقيقة.

وانتزع «زعفران» لزايد علي بن عبيد الراشدي لقب الشوط الرابع ضمن السباق التراثي، محققاً زمناً قدره 3.12.09 دقيقة، فيما حلق «الواعي» لحمدان محمد عتيق العامري بناموس الشوط الخامس بتوقيت 3.11.08 دقيقة.

وشهد الشوط السادس فوز «لطام» لسعيد راشد العوادي الخاطري بالمركز الأول بعد أن قطع مسافته في 3.12.03 دقيقة، أما الشوط السابع فكان من نصيب «مختبر» لأحمد راشد سعيد المنصوري الذي عبر خط النهاية في المركز الأول بتوقيت 3.11.08 دقيقة، بينما فاز بناموس الشوط الثامن «برزان» لسلطان سالم علي مجيرن الشامسي محققاً زمناً قدره 3.10.09 دقيقة، وفي الشوط التاسع كانت «حفلة» لعبيد سالم محمد الراشدي على موعد مع المركز الأول بزمن قدره 3.11.02 دقيقة.

واختتم السباق التراثي بالشوط العاشر والأخير الذي شهد فوز «دمعان» لسيف محمد معضد المشغوني، وقطع مسافة الشوط في 3.18.02 دقيقة.

شكر وتقدير

عبّر ملاك الهجن عن سعادتهم بانطلاق جائزة زايد الكبرى للهجن، وعودة السباقات التراثية، مؤكدين أن جائزة زايد الكبرى تمثل أحد أهم سباقات الهجن في المنطقة لكونها تحمل اسم الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتحقيقها للنجاحات عاماً تلو الآخر منذ انطلاقها في عام 1994.

وثمَّن ملاك الهجن قرار اللجنة العليا المنظمة للجائزة بتخصيص جوائز مالية قيمة لكل المشاركين في السباق التراثي، ما يؤكد اهتمام القيادة الرشيدة ودعم رياضة الهجن التراثية.

الكل فائز

قررت اللجنة المنظمة في لفتة تعبر عن الاهتمام بالسباق التراثي، منح جميع المشاركين في السباق جوائز نقدية قيمة، سواء من أحرز الفوز أو المراكز الأولى وحتى المراكز الأخيرة.

40 شوطاً للحقايق اليوم

تقام اليوم منافسات سن الحقايق بالميدان الجنوبي بالوثبة على مدار 40 شوطاً، بواقع 20 في الفترة الصباحية، و20 في الفترة المسائية، وتبرز الأشواط الأربعة الرئيسة الأولى في الفترة المسائية، والتي تتنافس خلالها نجائب الأصايل على 4 رموز هي كأس وبندقية الأبكار والجعدان المفتوح، وكأس وبندقية الأبكار والجعدان من فئة الإنتاج، إضافة إلى الجوائز المالية التي تتراوح بين 1.5 مليون درهم و800 ألف درهم.

البرطماني: نقلة تطويرية للرياضات التراثية

أكد سعيد البرطماني محلل سباقات الهجن أن مهرجان زايد التراثي حدث فريد وراسخ ومتميز، وممتد لسنوات من النجاح يجمع نخبة المطايات للتنافس على أرفع الرموز والجوائز القيمة، مشيراً إلى أن نسخة 2022 تبشر بمشاركة كبيرة متوقعة في سباقات سن اللقايا والإيذاع والحقايق، واستقطاب شعارات مميزة للتنافس على الرموز، ومنها شعارات تعودت على حصد الألقاب الكبرى والرموز الرفيعة.

وقال: افتتاح سباقات المهرجات شهد تنافساً قوياً بين المطايات المشاركة خلال 20 شوطاً، وتألقت «نيران» لعلي بن سلطان الكتبي في السباق الافتتاحي الذي شهد تنافساً مثيراً، وهو شعار له صولات وجولات في الميادين وحاز على العديد من الألقاب، ونجحت «نيران» بالأداء القوي الذي قدمه في الحصول على الأفضلية خلال مراحل السباق المختلفة، واستفادت منه في آخر 500 متر لتنفرد بالصدارة وتحقق الفوز عن جدارة.

وأضاف: في الشوط الثاني نجحت «موج» لسالم بن سليم بن سالم الجحافي في تحقيق المركز الأول وسط منافسة قوية مع أسماء وشعارات كبيرة، وسجلت «موج» صلابة أداء، ودفع تلقائي مميز لتحقق فوز مهم لمطايا سلطنة عمان في اليوم الأول للمهرجان.

وأشار البرطماني إلى أن السباقات التراثية التي تقام ضمن المهرجان هي ربط الماضي بالحاضر، وتمثل نقلة تطويرية للرياضات التراثية، موضحاً أن هذه السباقات تعزز مسيرة الحفاظ على التراث وصونه لتقديمه إلى الأجيال القادمة.

«نيران» تشعل «صباحية الحقايق»

شهدت الفترة الصباحية في أول أيام مهرجان جائزة زايد للهجن 20 شوطاً لفئة الحقايق، وتصدرت «نيران» لعبيد سلطان بالرشيد الكتبي ناموس بأول الأشواط للأبكار، بعد أن وصلت إلى خط النهاية في زمن قدره 5:56:4 دقيقة، وانتزع «موج» لسالم بن بن سليم سالم اليحافي ناموس الجعدان في الشوط الثاني، بتوقيت قدره 5:57:0 دقيقة. وطارت «هامة» لراشد سالم بن حمد الفهيدة بلقب الشوط الثالث للأبكار بزمن قدره 6:00:5 دقيقة، بينما خطف «نجران» لمانع علي بن حماد الشامسي، صدارة الشوط الرابع للجعدان بتوقيت قدره 5:59:3 دقيقة. واستطاعت «الكايده» لسهيل أحمد بن دري التتويج بناموس الشوط الخامس بتوقيت قدره 5:57:6 دقيقة، وفي الشوط السادس كان الفوز من نصيب «طموح» لراشد بن حمد بن خميس البطيني بـ 5:57:2 دقيقة، وظفر «منهي» لحمد علي الحميدي الوهيبي بناموس الشوط السابع بتوقيت قدره 4:57:5 دقيقة، ونجحت «هزعه» لمنصور ناصر حمد اللحيفي من الفوز بالشوط الثامن بـ 5:59:6 دقيقة، وتمكنت «موراي» لجمعة محمد بن شرارة الكتبي من الفوز بالمركز الأول في الشوط التاسع بـ 5:58:4 دقيقة، وفي عاشر الأشواط فاز «الوضيحي» لسعيد عامر بن سالم المغيري بتوقيت قدره 5:56:4 دقيقة

وفي الأشواط من الحادي عشر وحتى العشرين فاز«العجب» لعبيد حمد بن بنيه العامري، و«صيت» لسعد مسعود على المري، و«متعب» لسيف محمد حمد الدرع، و«الظبي» لغاشم سعيد مبارك محمد المخيبي، و«الشاهينية» لسعود علي عامر الجابري، و«الم» لخلف راشد النيلي الشامس، و«جماهير» لحمدي حمد اشد الزرعي، و«مغادر» لهزاع غدير بن نخيرة العامري، و«اليمامة» لأحمد سعدي المر السبوسي، و«سكر» لناصر معيوف سرحان الدرعي.