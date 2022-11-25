الإمارات تشارك بأكبر وفد في «عالمية» أصحاب الهمم

معتز بكر (لشبونة)

مع بداية العدّ التنازلي لانطلاق منافسات الألعاب العالميّة تجري الاستعدادات والتحضيرات الأخيرة على قدمٍ وساق من جميع أعضاء بعثة منتخبنا الوطني التي تُعَدّ البعثة الأكبر من بين الوفود المشاركة التي يبلغ عددها 34 وفداً من كافّة أرجاء العالم، ويبلغ عدد لاعبي منتخبنا المشاركين في الألعاب العالميّة 41 لاعباً ولاعبة في ثلاث رياضات هي ألعاب القوى ورفعات القوّة والسباحة.

وتمّ تصنيف لاعبي منتخب الإمارات بعد خوضهم اختبارات التصنيف على مدار يوم أمس، وأسفرت النتائج النهائية للتصنيف لألعاب القوى بحصول اللاعب أحمد النقبي على فئة (F33)، واللاعبة شما المازمي على فئة (F32) واللاعب محمد الحمّادي على فئة (t34)، اللاعب سلطان الشامسي على فئة (F54)، وأخيراً اللاعب عبد العزيز الكندي على فئة (T34). وبذلك فقد تمّ الاعتماد النهائي لخوض لاعبي منتخب الإمارات لألعاب القوى لمنافسات الفئات المذكورة لكلّ منهم.

وأقامت اللجنة المنظمة اجتماعاً تنسيقياً لرؤساء وفود الدول المشاركة الذي مثله الدكتور عبد الرّزاق بني رشيد رئيس البعثة، والذي تمّ خلاله إقرار الزيّ المعتمد للمنتخب الوطني في الألعاب العالمية، بالإضافة إلى تأكيد العلم والسلام الوطني، كما ناقش الحضور من رؤساء الوفود كل الأمور المتعلّقة بتيسير الإقامة والانتقالات للاعبين والإداريين وكيفية تذليل العقبات التي قد تواجه أفراد البعثات المشاركة.

وأعرب عبدالرزاق بني رشيد عن ثقته في جميع لاعبي المنتخب الوطني، وفي قدرتهم على تقديم كل ما لديهم لرفع راية الوطن، واعتلاء منصات التتويج، والظهور بمستوى فنّي وأخلاقي رفيع، كما تعوّدنا منهم خلال المحافل العالمية السابقة.

كما أكّد أهمية الألعاب العالمية في تجهيز اللاعبين وتحضيرهم فنيّاً للتعوّد على أجواء البطولات الخارجية التي تتّسم بالاحتكاك والمنافسة مع العديد من الأبطال من مختلف دول العالم.

وقال: الأنظار متجّهة إلى منتخب الإمارات كونه الأكبر بين الدول المشاركة في الألعاب العالمية، بالإضافة إلى تميّز لاعبي المنتخب الوطني والسمعة التي اكتسبوها بتحقيقهم العديد من الميداليات في أكثر من مناسبة عالمية وإقليميّة.