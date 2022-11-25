جراحة ناجحة لمدافع «الديوك»

ميونيخ (أ ف ب)

خضع المدافع الفرنسي لوكا هرنانديز لجراحة ناجحة في ركبته اليمنى بمدينة إنسبروك النمساوية، بعدما تعرض لإصابة خطرة في مستهل مشوار منتخب «الديوك» في مونديال قطر لكرة القدم، حسب ما أفاد ناديه بايرن ميونيخ الألماني.

وأوضح بطل ألمانيا في المواسم العشرة الماضية في بيان «بعد تمزق الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، خضع لوكا هرنانديز لعملية جراحية ناجحة في إنسبروك من قبل الطبيب كريستيان فينك».

وأضاف «سيبدأ مدافع بايرن ميونيخ إعادة تأهيله في الأيام المقبلة في ميونيخ».

ومن المتوقع أن يغيب هرنانديز عن الملاعب لفترة 6 أشهر على الأقل، ما يجعله يغيب عن بقية الموسم الحالي مع بايرن.

وتعرض هرنانديز الذي لعب أساسياً في الفوز على أستراليا 4-1 بمفرده، وهو يحاول اعتراض الكرة التي تأتى عنها الهدف الأسترالي الأوّل في الدقيقة التاسعة، ليخرج من الملعب ويحلّ شقيقه تيو بدلاً منه.