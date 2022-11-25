

مراد المصري (دبي)

تأهل الجزيرة وخورفكان والنصر إلى ربع نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، مع انطلاقة مرحلة إياب الدور الأول، بفوز «فخر أبوظبي» على ضيفه دبا 3-1، والنصر رغم الخسارة أمام مضيفه البطائح 1-2، مستفيداً من أسبقية الفوز ذهاباً 2-0، وخورفكان الذي نجح في مفاجأة مضيفه الوصل بالفوز 4- 0.

وضرب الجزيرة موعداً مع شباب الأهلي في ربع النهائي، بعدما نجح في تحقيق فوز ثانٍ على حساب ضيفه دبا 3-1، بعد الأول ذهاباً 1-0، وافتتح عمر تراوري التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 8، وأدرك راشد محمد التعادل لـ «النواخذة» في الدقيقة 41، وعاد «فخر أبوظبي» في الشوط الثاني لتسجيل الهدف الثاني بواسطة هدافه علي مبخوت في الدقيقة 68، وأضاف برونو أوليفيرا الهدف الثالث في الدقيقة 71.

وعلى ملعب زعبيل، عوض خورفكان خسارته ذهاباً أمام الوصل 2-3، بفوز عريض في الإياب برباعية، ليحجز مقعده في ربع النهائي، في انتظار المتأهل من مواجهة الشارقة وبني ياس، وسجل رباعية «النسور» أنتونيو فالمور في الدقيقة 7، وأيلتون فيليبي «هاتريك» في الدقائق 32، 88، 93.

ولم تمنع خسارة «العميد» امام مضيفه «الراقي» 1-2، حسم تأهله إلى ربع النهائي، مستفيداً من فوزه ذهاباً 2-0، لينتظر المتأهل من مباراة الظفرة وعجمان، وأنهى «الأزرق» الشوط الأول بالتقدم بهدف المدافع البرازيلي لوكاس ألفيس من رأسية في الدقيقة 44، فيما سجل «البديل» أحمد خليل «ثنائية» أصحاب الأرض في الدقيقتين 73 و93 على التوالي، وكان «العميد» أكمل دقائق الوقت بدل الضائع بعشرة لاعبين، بعد طرد مهاجمه ديمبو داربوي في الدقيقة 90.

وتختتم مرحلة إياب الدور الأول، بإقامة 3 مباريات اليوم، حيث يلتقي الظفرة مع عجمان، واتحاد كلباء مع ضيفه الوحدة، والشارقة مع بني ياس، وتتنافس الفرق الستة على حجز آخر 3 بطاقات للتأهل إلى ربع النهائي.

وحددت لوائح البطولة آلية حسم التأهل إلى الدور الثاني، حال التساوي في نتائج مباراتي الذهاب والإياب، حسب فارق الأهداف، وعدد الأهداف، والأهداف خارج الأرض، وصولاً إلى ركلات الترجيح بصورة مباشرة، من دون اللجوء إلى لعب شوطين إضافيين.