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ريتشارليسون.. بائع «الأيس كريم» يتحول إلى «أسطورة السامبا»

ريتشارليسون.. بائع «الأيس كريم» يتحول إلى «أسطورة السامبا»
26 نوفمبر 2022 01:13

معتز الشامي (دبي)

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أصبح ريتشارليسون مهاجم منتخب البرازيل وتوتنهام الإنجليزي حديث وسائل الإعلام العالمية، عقب تسجيله لهدفين في افتتاح مشوار «السامبا» في كأس العالم.
وتمكن فريق البرازيل المرشح الأقوى للفوز باللقب السادس، من الفوز على صربيا بهدفين، في مباراة شهدت تألق ريتشارليسون وإصابة النجم البرازيلي نيمار.
«الاتحاد» تلقي مزيداً من الضوء على قصة كفاح ريتشارليسون هداف «السامبا»، فقد ولد في 10 مايو 1997 في بلدة نوفا فينيسيا، وعاش حياة صعبة، حيث عمل والده في «البناء»، ووالدته بائعة «أيس كريم». وعمل ريتشارليسون منذ صغره، بائعاً للشوكولاتة والأيس كريم، من أجل جني الأموال، وأكد ذلك خلال تصريحات له، وقال: «إن الغالبية العظمى من أصدقائي كانوا يبيعون المواد المخدرة، لأنها الطريق الأسرع لجمع الأموال، ولكن كنت مدركاً أن ذلك خطأ، ولذا اتجهت إلى بيع الشوكولاتة والأيس كريم وتنظيف السيارات، لأنني كنت على قناعة تامة بأن هذا هو الأمر الصحيح». ورغم نشأته في بلد معروف بإنتاج الحديد والبترول، وبعيد تماماً عن مواهب كرة القدم، وفي هذا الصدد، قال ريتشارليسون: عندما كنت في السابعة من عمري، أشترى لي والدي 8 كرات، لأنه كان يرغب في رؤيتي لاعب كرة قدم جيداً، وفي معظم الأوقات، مارست كرة القدم مع زملائي في الشارع، حيث كنا نستخدم أحذيتنا كمرمى.

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