قطر تودّع «المونديال».. «سباق ثلاثي» للتأهل من المجموعة الأولى



الدوحة (أ ف ب)

فقد منتخب قطر المضيف الأمل في التأهل إلى ثمن نهائي «مونديال 2022» في كرة القدم، بتعادل هولندا والاكوادور 1-1، على استاد خليفة، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

وكان المنتخب «العنابي» تلقى خسارته الثانية توالياً، أمام السنغال 1-3، بعد أولى افتتاحاً ضد الإكوادور صفر-2، فرفع المنتخبان الهولندي والإكوادوري رصيدهما إلى 4 نقاط، مقابل 3 نقاط للسنغال، و«صفر» لقطر التي أصبحت أول منتخب مضيف يفقد الأمل بعد مبارتين من دور المجموعات، وأصبحت المنافسة على بطاقتي التأهل من المجموعة بين هولندا والإكوادور والسنغال.

وتلعب هولندا مع قطر، والسنغال مع الإكوادور، في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات.

في مباراة قطر والسنغال، تقدّمت بطلة أفريقيا بهدفي بولاي ديا «41»، وفامارا دييديو «48»، قبل أن يقلّص «البديل» محمد مونتاري الفارق برأسية جميلة مسجلاً الهدف الأول لـ «العنابي» في كأس العالم «78»، لكن بامبا ديينج «84» قضى على آمال بطلة آسيا في مشاركتها الأولى في الحدث العالمي.

وسجلت إيران هدفين، بعد الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع لتنتزع فوزاً مذهلاً 2-صفر على ويلز، ورفع الفوز رصيد إيران إلى ثلاث نقاط في المجموعة الثانية، مقابل نقطة لويلز.