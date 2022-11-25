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«شراع 22» يرفرف في شواطئ جميرا

«شراع 22» يرفرف في شواطئ جميرا
26 نوفمبر 2022 01:10

دبي (الاتحاد)

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ينطلق اليوم سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، الجولة الثانية من بطولة 2022-2023، التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة الفعاليات في الموسم الرياضي الحالي. وتجمع المنافسات نخبة النواخذة الشباب الصاعدين من محبي رياضة الإبحار الشراعي التراثي، وعشاق ماضي الآباء والأجداد الجميل، حيث تتنافس القوارب المشاركة على المراكز الأولى في فئتي الشباب تحت 21 سنة والناشئين تحت 16 سنة في تحدٍ قوي لاختبار قدراتهم والوقوف على مهاراتهم التي اكتسبوها. وأكملت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كافة الترتيبات لتنظيم السباق اليوم بالتعاون والتنسيق مع كافة الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية التي تقف دائماً وراء نجاح فعاليات الموسم الرياضي البحري الذي ينظمه النادي. 
ومن المنتظر أن ينطلق السباق حسب ما أعلنت اللجنة المنظمة، في فترة الظهيرة بين الثانية عشرة والواحدة ظهراً على مياه الخليج العربي وشواطئ جميرا، من نقطة البداية قبالة هلال جزيرة نخلة جميرا، بالقرب من المعلم الحضاري الكبير فندق برج العرب، باتجاه خط النهاية بين جزر العالم وشواطئ جميرا. 
وتزيد المسافة التي تقطعها القوارب عن 5 أميال بحرية، حيث اعتمدت اللجنة العديد من الإجراءات، قبل وأثناء وبعد السباق، من أجل إنجاح الحدث، ومنها إجراء الفحص الفني على القوارب الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في كل فئة عقب نهاية السباق مباشرة.

سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية
دبي
الإمارات
سباق دبي للقوارب الشراعية
نادي دبي الدولي للرياضات البحرية
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