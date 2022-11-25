300 لاعبة يشاركن في «خليجي الجمباز الإيقاعي»

دبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم منافسات النسخة الأولى من بطولة «سلسلة مجلس التعاون الخليجي الكبرى للجمباز الإيقاعي - دبي 2022» التي تنظمها مدرسة الشباب الأولمبية للجمباز الإيقاعي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في نادي النصر، وتتواصل منافساتها على مدار يومين.

ويشارك في البطولة أكثر من 300 لاعبة جمباز إيقاعي من 16 نادياً وأكاديمية رياضية في الدولة وفي مختلف دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها الإمارات والكويت وقطر وعُمان والسعودية، وتتنافس المشاركات على فئتي A وB بالنسبة لنوادي الجمباز والفئة C للمدارس من عمر 5 إلى 16 عاماً من مواليد 2007 إلى مواليد 2017 ضمن المنافسات الفردية والجماعية.

وتتاح الفرصة للمشاركات لاختيار نوع المنافسة التي يخضنها بين عدة خيارات متنوعة، في عرض المهارات التي تشمل اليد الحرة، والكرة، والحبل، والطوق والشريط، وكذلك المزيد من الأساليب التي تختارها اللاعبات، وتشهد البطولة حضور العديد من مدربي الجمباز العالميين.

وتتقدم لمياء طارق مال الله، الفائزة بـ «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» في فئة الناشئين، المشاركات في البطولة، وتشكل البطولة محطة مهمة في نشر وتعزيز رياضة الجمباز، حيث تعد الأولى من نوعها التي تخصص للاعبات دول الخليج العربي فقط، كما أن طاقم اللجنة المنظمة للبطولة مكون من كوادر إماراتية بالكامل.

وتهدف البطولة إلى زيادة الوعي والاهتمام بالجمباز الإيقاعي وزيادة عدد ممارسي هذه الرياضة الأولمبية وتكوين جيل جديد من اللاعبات الموهوبات.