«دراجات السلم».. رياضة في أحضان الطبيعة

رضا سليم (دبي)

في أحضان الطبيعة يقام سباق «السلم للدراجات الهوائية» بمحمية المرموم، التي تحولت إلى ساحة يقبل عليها جميع الرياضيين من مختلف الجنسيات، فيما تتمتع منطقة سيح السلم بمضامير للدراجات مثلما تتمتع بمحميات طبيعية خلابة، ما يدفع العديد من فرق المحترفين والهواة لإقامة معسكراتهم في دبي والتدريب على هذه المضامير وسط محميات طبيعية، تمنح زوارها ارتياحاً نفسياً، وحالة من الهدوء والتركيز.

وصلت بطولة السلم للدراجات الهوائية إلى النسخة السابعة بعدما حققت قفزات كبيرة على مستوى المشاركين وأعداد السباقات وقيمة الجوائز خلال 6 سنوات فقط، حيث انطلقت البطولة عام 2017 بسباقين فقط للرجال شارك فيهما 120 درّاجاً من الإماراتيين فقط، ومع الموسم الثاني ارتفع العدد إلى 3 سباقات للرجال بمشاركة 180 درّاجاً من 8 جنسيات، وارتفع عدد الجنسيات في الموسم الثالث إلى 10 جنسيات، فيما شهد الموسم الرابع زيادة عدد السباقات إلى 4 ومشاركة 213 درّاجاً من 17 جنسية وشهد الموسم أيضاً تنظيم أول سباق للسيدات شاركت فيه 42 متسابقة».

وشهد الموسم الخامس من الحدث تنظيم 6 سباقات بمشاركة 400 من الرجال و163 من السيدات من 22 جنسية، فيما واصلت البطولة النمو ليشهد الموسم السادس تنظيم 7 سباقات، بمشاركة 645 من الرجال و156 من السيدات من 42 جنسية، وتنوعت السباقات ما بين منافسات للهواة والمحترفين والدراجات الصحراوية، وأيضاً تنظيم سباقين لمناسبة عام الخمسين، وها نحن نعلن عن الموسم السابع من البطولة الذي يتضمن قفزة كبيرة في الجوائز التي وصلت 5 ملايين درهم بمكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وكذلك مشاركة أكثر من 1000 متسابق من الرجال والنساء ومن مختلف الجنسيات».

وتقام النسخة الحديدة على مدار 3 أشهر من ديسمبر 2022 إلى فبراير 2023، مع اعتماد سبع سباقات رئيسية للهواة والمحترفين من كلا الجنسين ذكور وإناث، وهي: سباق الهواة الإماراتيين الرجال بتاريخ 10 ديسمبر المقبل، وسباق الهواة الإماراتيات للسيدات يوم 11 ديسمبر، وسباق السلم الصحراوي الأول يوم 17 ديسمبر، وسباق النخبة للرجال يوم 8 يناير المقبل، وسباق السلم للهواة الإماراتيين الرجال الثاني يوم 11 فبراير المقبل، وسباق السلم للنخبة السيدات يوم 12 فبراير، وسباق السلم الصحراوي الثاني يوم 26 فبراير.

كما سيتم تنظيم ثلاث سباقات تأهيلية، وهي السباق التأهيلي لسباق الهواة الإماراتيين الأول الرجال، والسباق التأهيلي لسباق الهواة الإماراتيين الثاني الرجال، والسباق التأهيلي لسباق النخبة الرجال، والتي سيتم تنظيمها من قبل اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية.

ومن المتوقع أن تستقطب البطولة أكثر من 1000 درّاج من الإماراتيين، المقيمين، ومحترفي دول مجلس التعاون الخليجي من الجنسين، وهي التي انطلقت لأول مرة في عام 2017 بمنطقة سيح السلم بسباقين رئيسين للهواة الرجال، قبل أن تواصل التطور مع زيادة السباقات والأنواع المختلفة من سباقات الدراجات الهوائية للجنسين.

وباتت البطولة هي الأهم والأكبر في عالم الدراجات الهوائية في المنطقة والأكبر في العالم على مستوى الجوائز لبطولات الدراجات الهوائية للهواة في ظل رفع الجوائز إلى 5 ملايين درهم.

وقال عمير بن جمعة الفلاسي الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية: «بفضل توجيهات ورعاية ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أصبحت بطولة السلم الحدث الأهم في رياضة الدراجات الهوائية ليس على مستوى الدول والمنطقة، وإنما على مستوى العالم أيضا، فقد ولدت البطولة بتوجيهات سموه، كما نالت رعاية سموه بحضور المنافسات ومتابعات المشاركين شخصياً وتحفيزهم على التألق والتطور، كما يؤكد سموه على عدم الاكتفاء بالنجاح الذي يتحقق في كل موسم، وإنما مواصلة التطوير والنمو وزيادة عدد السباقات واستقطاب المزيد من المشاركين من أبناء الدولة والمقيمين على أرضها الطيبة، وكذلك من دول مجلس التعاون الخليجي، كما أن الفرق المشاركة حرصت على استقطاب أهم الدرّاجين والدرّاجات من المحترفين للمشاركة في المنافسات».