فوز العربي والرمس في «الأولى»



معتصم عبدالله (دبي)



عاد العربي إلى «مربع الكبار»، في دوري الدرجة الأولى، بفوزه على مضيفه سيتي 1-0، في انطلاقة «الجولة 12»، والتي شهدت تفوق الرمس على فرسان هسبانيا 1-0 أيضاً في المباراة التي أقيمت باستاد شباب الأهلي في العوير.

وسجل «البديل» حمد محمد هدفاً متأخراً للعربي أمام مضيفه سيتي في الدقيقة 81، ليضمن الفوز لفريقه وحصد ثلاث نقاط، رفعت رصيد العربي إلى 20 نقطة في المركز الرابع «مؤقتاً»، فيما بقى سيتي برصيد 8 نقاط، في المركز الخامس عشر.

واستعاد الرمس ذاكرة الانتصارات الغائبة منذ الجولة الرابعة، بتغلبه على مضيفه فرسان هسبانيا بفضل هدف المهاجم الموريتاني أحميد الولي في الدقيقة 3، ورفع الرمس رصيده إلى 12 نقطة في المركز 12، مقابل 6 نقاط لفرسان هسبانيا «المتذيل».

وتتواصل مواجهات «الجولة 12» مساء السبت بمباراتي العروبة مع الذيد، والفجيرة مع التعاون، وتختتم الأحد بمباريات جلف أف سي مع الحمرية، وحتا مع مصفوت، والإمارات مع مسافي، ودبا الحصن مع الجزيرة الحمراء.